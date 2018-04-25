4 вывода после победы Реала над Баварией

Четыре вывода от iSport.ua по второму полуфиналу Лиги чемпионов.

Мадридский Реал добился волевой победы на выезде над Баварией в первом поединке 1/2 финала Лиги чемпионов и приблизился к третьему финалу турнира подряд. Смотрите также видео голов матча Бавария – Реал.

Какие выводы можно сделать после этой встречи?

Марсело это риск, который окупается

Марсело часто критикуют за его неумение оборонятся, при этом критикуют справедливо – он не уделяет достаточного внимания обороне, оставляя свободные пространства для соперника. Именно так забивал Ювентус в четвертьфинале, именно по флангу Марсело перед своим голом прошел Киммих.

Но в то же время, Марсело компенсирует свои недостатки игры в обороне своими голами – результативные удары в ворота ПСЖ, Ювентуса, а теперь и Баварии. Причем мюнхенцам он забил в самый нужный момент, когда у команды не шла игра, но на перерыв Реал ушел при счете 1:1.

Асенсио – наследник Роналду

Когда после первого тайма Зинедин Зидан решил внести изменения в игру команды, он, на удивление многих, выпустил не Бэйла или Бензема, а 22-летнего Асенхио и молодой испанец оправдал доверие тренера, переломив ход игры и забив победный гол команды.

Настойчивость, темп и драйв, которые продемонстрировал юноша, напоминают Криштиану Роналду. Асенсио, который забил уже 12 голов в этом сезоне за Реал, вполне может быть тем, кто заменит Роналду в команде, когда португальская суперзвезда покинет Мадрид.

Баварии нужна свежая кровь

Матч с Реалом показал, насколько Бавария нуждается в качественном обновлении. Когда лучшим на поле является 35-летний Рибери, а Роббен и Боатенг, вымотанные сезоном, из-за травм вынуждены уже в первой половине игры уходить с поля, это о чем-то говорит.

Есть надежда, что и руководство клуба понимает необходимость изменений, что было продемонстрировано по ходу сезона – после разгромного поражения от ПСВ на групповом этапе Анчелотти сменил Хайнкес, а теперь на место тренера в команде приходит молодой Нико Ковач. Но свежая кровь нужна не только на тренерском мостике, но и на поле.

Мадрид не остановить

Реал сыграл плохо, если не сказать, что ужасно. Но при этом, команда победила на выезде. Криштиану Роналду сыграл плохо, не только не забив, но и не пробил ни разу по воротам соперника. Но и без него в Реале нашлось кому забивать.

Реалу где-то повезло, что Бавария не реализовала свои моменты, где-то судья не свистнул, где-то блестяще сыграл Навас с защитниками и этого оказалось достаточно, чтобы Реал не пострадал от своей игры.

И сейчас совершенно не видно, за счет чего Бавария сумеет в ответном матче остановить Реал. Фанаты Реала уже готовятся к третьему финалу Лиги чемпионов подряд, а там и 13-й завоеванный трофей рядом.

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Виталий Володько, iSport.ua