Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Рамос: Бавария – отличная команда, я очень ее уважаю

Комментариев: 0
Серхио Рамос прокомментировал первый матч Бавария – Реал в полуфинале Лиги чемпионов.
Серхио Рамос
Серхио Рамос
Getty Images

Защитник мадридского Реала Серхио Рамос рассказал об уважении к Баварии и отметил, что еще ничего не сделано, чтобы считать себя победителями полуфинальной пары Лиги чемпионов.

"Все ждут, что мы всегда будем побеждать со счётом 3:0, но это сложно. Бавария - отличная команда, я очень уважаю ее. Еще ничего не сделано.

Нужно отметить работу Лукаса Васкеса. Асенсио также очень важен для нас", – приводит слова Рамоса Marca.

Напомним, Бавария уступила мадридскому Реалу (1:2) в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан доволен результатом своей команды в Мюнхене.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Серхио Рамос, Реал Мадрид, Бавария, Лига чемпионов, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь