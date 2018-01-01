Рамос: Бавария – отличная команда, я очень ее уважаю

Серхио Рамос прокомментировал первый матч Бавария – Реал в полуфинале Лиги чемпионов.

Защитник мадридского Реала Серхио Рамос рассказал об уважении к Баварии и отметил, что еще ничего не сделано, чтобы считать себя победителями полуфинальной пары Лиги чемпионов.

"Все ждут, что мы всегда будем побеждать со счётом 3:0, но это сложно. Бавария - отличная команда, я очень уважаю ее. Еще ничего не сделано.

Нужно отметить работу Лукаса Васкеса. Асенсио также очень важен для нас", – приводит слова Рамоса Marca.

Напомним, Бавария уступила мадридскому Реалу (1:2) в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан доволен результатом своей команды в Мюнхене.

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