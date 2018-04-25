Зидан: Мы довольны результатом, но еще ничего не решено

Зинедин Зидан считает, что победа Баварии в Мадриде более чем вероятна.

Главный тренер мадридского реала Зинедин Зидан не спешит радоваться успеху своей команды в матче против Баварии, поскольку допускает победу мюнхенцев в Мадриде в ответной игре 1/2 финала Лиги чемпионов.

"Очень довольны результатом. Хотя у нас возникли большие трудности в первые несколько минут, когда мы пытались взять игру под контроль. Ничего не решено. Победа Баварии на Бернабеу более чем вероятна. Но мы рады, что выиграли в Мюнхене со счетом 2:1.

Гол Баварии стал следствием ошибок нескольких игроков, не только Наваса. Во втором тайме он был великолепен. Нам тяжело давалась игра без мяча. Рибери провел отличный матч", – цитирует Зидана официальный сайт УЕФА.

Ранее сообщалось, что тренер Баварии назвал два гола в ворота своей команды подарком для Реала.

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