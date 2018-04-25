Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Зидан: Мы довольны результатом, но еще ничего не решено

Комментариев: 0
Зинедин Зидан считает, что победа Баварии в Мадриде более чем вероятна.
Зинедин Зидан
Зинедин Зидан
Getty Images

Главный тренер мадридского реала Зинедин Зидан не спешит радоваться успеху своей команды в матче против Баварии, поскольку допускает победу мюнхенцев в Мадриде в ответной игре 1/2 финала Лиги чемпионов.

"Очень довольны результатом. Хотя у нас возникли большие трудности в первые несколько минут, когда мы пытались взять игру под контроль. Ничего не решено. Победа Баварии на Бернабеу более чем вероятна. Но мы рады, что выиграли в Мюнхене со счетом 2:1.

Гол Баварии стал следствием ошибок нескольких игроков, не только Наваса. Во втором тайме он был великолепен. Нам тяжело давалась игра без мяча. Рибери провел отличный матч", – цитирует Зидана официальный сайт УЕФА.

Ранее сообщалось, что тренер Баварии назвал два гола в ворота своей команды подарком для Реала.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Зинедин Зидан, Реал Мадрид, Бавария, Лига чемпионов, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь