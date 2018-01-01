Хайнкес: Оба гола в наши ворота стали подарком Реалу

Бавария уступила мадридскому Реалу в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.

Главный тренер Баварии Юпп Хайнкес прокомментировал игру своих подопечных, которые не смогли победить Реал Мадрид на домашней арене в 1/2 финала Лиги чемпионов.

"Мы подарили Реалу два гола, но сами тоже создали очень много моментов. Чего не хватило? Мы не забили второй, а потеря Роббена и Боатенга стала большой проблемой. Перед перерывом мы пропустили очень глупый гол, оба гола были подарками. Мы создали ряд отличных моментов, но попросту не реализовали их. Мы не опускаем руки, впереди ещё 90 минут", – цитирует Хайнкеса официальный сайт УЕФА.

Смотри также видео голов и обзор матча Бавария – Реал Мадрид.

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