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Бавария – Реал: интересные факты первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов

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Итоги первого полуфинального поединка ЛЧ Бавария – Реал Мадрид в цифрах.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Реал Мадрид сумел обыграть Баварию в первой встрече 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2017/18.

В этом поединке командам удалось побить сразу несколько достежений:

– Реал стал первой командой в истории турнира, которой удалось обыграть Баварию в 6 матчах подряд.

– Криштиану Роналду не забил Баварии. Таким образом, прервались сразу две результативные серии португальца: 12-матчевая во всех турнирах, а также 11-матчевая в главном клубном турнире Европы.

– Йосуа Киммих забил 100-й гол Баварии в ЛЧ под руководством Юппа Хайнкеса.

– Реал стал первым клубом, одержавшим 150 побед в Лиге чемпионов. Кроме того, "сливочные" повторили рекорд Барселоны по количеству побед во всех европейских турнирах в клубной истории – 306.

– Гол Марсело стал для него седьмым в карьере в плей-офф ЛЧ. Таким образом, он обошел партнера по команде Серхио Рамоса и теперь является рекордсменом Лиги чемпионов по этому показателю среди защитников.

– Для нападающего "сливочных" Криштиану Роналду этот победный матч стал 96-м в Лиге чемпионов. Португальский футболист побил рекордное достижение бывшего голкипера Реала Икера Касильяса по количеству побед в этом турнире. На счету Роналду 154 матча в Лиге чемпионов, в активе Касильяса – 171.

Смотрите также видео голов и обзор матча Бавария – Реал Мадрид.

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Теги: футбол, Лига чемпионов, Бавария, Реал Мадрид, Криштиану Роналду, Марсело
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