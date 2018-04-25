Реал добился выездной победы над Баварией

Мадридский Реал приблизился к выходу в финал Лиги чемпионов.

Мюнхенская Бавария дома проиграла 1:2 мадридскому Реалу в первом полуфинале Лиги чемпионов.

Бавария на правах хозяина лучше начала матч, создала хороший момент уже на первой минуте матча, но дальше Реалу без последствий для себя удалось выровнять игру и отвести ее от своих ворот.

Но, как оказалось, это принесло проблемы Реалу, ведь в средине тайма Бавария выбежала в стремительную контратаку, Киммих пробежал половину поля, сблизился к воротам и пробил мимо Наваса, открыв счет в матче.

После этого гола игра Реала расклеилась и Бавария имела несколько прекрасных возможностей увеличить счет, но вместо этого Реал сравнял счет. Марсело отлично поймал мяч и из-за пределов отправил его в самый угол. Реал вчистую проиграл первый тайм, но ушел на перерыв при счете 1:1.

На ход второго тайма повлиял еще один гол Реала после ошибки защитников хозяев. Рафинья подарил мяч Реалу, Асенсио и Васкес убежали в атаку, Лукас вывел Марко один на один и тот отправил мяч мимо Ульрайха.

После того, как Реал вышел вперед, гости отошли к своим воротам, играя на контратаках, но при этом сосредоточившись на защите своих ворот. Такая тактика принесла свои плоды – у Баварии хватало моментов, но подводила точность, да и Навас несколько раз выручил команду, поэтому счет на табло не изменился.

Бавария — Реал 1:2

Голы: Киммих, 28 — Марсело, 44, Асенсио, 57

Бавария: Ульрайх — Киммих, Хуммельс, Боатенг (Зюле, 34), Рафинья — Мартинес (Толиссо) — Роббен (Алькантара, 8), Хамес, Мюллер, Рибери — Левандовски

Реал: Навас — Карвахаль (Бензема, 67), Варан, Рамос, Марсело — Кроос, Каземиро (Ковачич, 83), Модрич — Иско (Асенсио, 46) — Лукас Васкес, Роналду

Предупреждения: Рибери, Алькантара — Каземиро