Бавария – Реал Мадрид 1:2 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов (обновляется)

Вашему вниманию видео голов первой части противостояния между Баварией и Реалом в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов.

Видео голов и обзор матча Бавария – Реал Мадрид fcbayern.com

Бавария принимает на своем поле мадридский Реал в первом полуфинальном матче ЛЧ сезона-2017/18. На 57-й минуте Асенсио вывел "сливочных" вперед: Обзор первого тайма поединка Бавария – Реал: Мюнхенский клуб открыл счет благодаря голу Джошуа Киммиха на 28-й минуте встречи: Восстановил паритет Марсело шикарным ударом из-за штрафной площади: Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

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