Бавария – Реал Мадрид 1:2 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов (обновляется)
Вашему вниманию видео голов первой части противостояния между Баварией и Реалом в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов.
Бавария принимает на своем поле мадридский Реал в первом полуфинальном матче ЛЧ сезона-2017/18.
На 57-й минуте Асенсио вывел "сливочных" вперед:
Обзор первого тайма поединка Бавария – Реал:
Мюнхенский клуб открыл счет благодаря голу Джошуа Киммиха на 28-й минуте встречи:
Восстановил паритет Марсело шикарным ударом из-за штрафной площади:
Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Полная версия правил