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Бавария – Реал Мадрид 1:2 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов (обновляется)

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Вашему вниманию видео голов первой части противостояния между Баварией и Реалом в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов.
Видео голов и обзор матча Бавария – Реал Мадрид
Видео голов и обзор матча Бавария – Реал Мадрид
fcbayern.com

Бавария принимает на своем поле мадридский Реал в первом полуфинальном матче ЛЧ сезона-2017/18.

На 57-й минуте Асенсио вывел "сливочных" вперед:

Обзор первого тайма поединка Бавария – Реал:

Мюнхенский клуб открыл счет благодаря голу Джошуа Киммиха на 28-й минуте встречи:

Восстановил паритет Марсело шикарным ударом из-за штрафной площади:

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Теги: футбол, Лига чемпионов, Бавария, Реал Мадрид, видео голов, обзор матча
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