Бавария – Реал Мадрид 1:2 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Вашему вниманию видео голов первой части противостояния между Баварией и Реалом в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов.

Видео голов и обзор матча Бавария – Реал Мадрид uefa.com

Бавария на своем поле уступила мадридскому Реау в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов сезона-2017/18. Бавария – Реал 1:2 Голы: Киммих, 28 – Марсело, 44, Асенсио, 57 Бавария: Ульрайх – Киммих, Хуммельс, Боатенг (Зюле, 34), Рафинья – Мартинес (Толиссо) – Роббен (Алькантара, 8), Хамес, Мюллер, Рибери – Левандовски. Реал: Навас – Карвахаль (Бензема, 67), Варан, Рамос, Марсело – Кроос, Каземиро (Ковачич, 83), Модрич – Иско (Асенсио, 46) – Лукас Васкес, Роналду. Предупреждения: Рибери, Алькантара – Каземиро. Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Isport.ua