Бавария – Реал Мадрид 1:2 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Вашему вниманию видео голов первой части противостояния между Баварией и Реалом в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов.
Бавария на своем поле уступила мадридскому Реау в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов сезона-2017/18.
Бавария – Реал 1:2
Голы: Киммих, 28 – Марсело, 44, Асенсио, 57
Бавария: Ульрайх – Киммих, Хуммельс, Боатенг (Зюле, 34), Рафинья – Мартинес (Толиссо) – Роббен (Алькантара, 8), Хамес, Мюллер, Рибери – Левандовски.
Реал: Навас – Карвахаль (Бензема, 67), Варан, Рамос, Марсело – Кроос, Каземиро (Ковачич, 83), Модрич – Иско (Асенсио, 46) – Лукас Васкес, Роналду.
Предупреждения: Рибери, Алькантара – Каземиро.
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