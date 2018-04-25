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Бавария – Реал Мадрид 1:2 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

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Вашему вниманию видео голов первой части противостояния между Баварией и Реалом в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов.
Видео голов и обзор матча Бавария – Реал Мадрид
Видео голов и обзор матча Бавария – Реал Мадрид
uefa.com

Бавария на своем поле уступила мадридскому Реау в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов сезона-2017/18.

Бавария – Реал 1:2

Голы: Киммих, 28 – Марсело, 44, Асенсио, 57

Бавария: Ульрайх – Киммих, Хуммельс, Боатенг (Зюле, 34), Рафинья – Мартинес (Толиссо) – Роббен (Алькантара, 8), Хамес, Мюллер, Рибери – Левандовски.

Реал: Навас – Карвахаль (Бензема, 67), Варан, Рамос, Марсело – Кроос, Каземиро (Ковачич, 83), Модрич – Иско (Асенсио, 46) – Лукас Васкес, Роналду.

Предупреждения: Рибери, Алькантара – Каземиро.

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Теги: футбол, Лига чемпионов, Бавария, Реал Мадрид, видео голов, обзор матча
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