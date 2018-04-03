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Бавария – Реал Мадрид 1:2 онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

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Бавария примет Реал в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Читайте текстовую трансляцию матча Бавария – Реал, который состоится 25 апреля.
Онлайн трансляция матча Бавария – Реал Мадрид
Онлайн трансляция матча Бавария – Реал Мадрид
uefa.com

Реал в среду, 25 апреля, проведет первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором мадридцы сыграют против Баварии.

 

По мнению букмекеров, в данном поединке преимущество на стороне немецкого клуба.

Так, на победу Баварии букмекерская контора bwin принимает ставки с коэффициентом 2,04. Победа Реала оценивается в 3,75. Вероятность ничейного исхода оценивается в 3,75.

Букмекеры из конторы William Hill также считают Баварию фаворитом матча. Так, на успех мюнхенцев контора принимает ставки с коэффициентом 2,05, а на победу мадридского клуба – 2,05. Ничья в этом матче оценивается коэффициентом 3,6.

Последние матчи Баварии:

21.04.2018БундеслигаГанноверБавария0:3
17.04.2018Кубок ГерманииБайерБавария2:6
14.04.2018БундеслигаБаварияБоруссия М5:1
11.04.2018Лига чемпионовБаварияСевилья0:0
07.04.2018БундеслигаАугсбургБавария1:4

Последние матчи Реала:

18.04.2018Ла ЛигаРеал МадридАтлетик1:1
15.04.2018Ла ЛигаМалагаРеал Мадрид1:2
11.04.2018Лига чемпионовРеал МадридЮвентус1:3
08.04.2018Ла ЛигаРеал МадридАтлетико1:1
03.04.2018Лига чемпионовЮвентусРеал Мадрид0:3

Последние очные матчи:

18.04.2017Лига чемпионовРеал МадридБавария4:2
12.04.2017Лига чемпионовБаварияРеал Мадрид1:2
04.08.2016Товарищеский матчБаварияРеал Мадрид0:1
05.08.2015Товарищеский матчБаварияРеал Мадрид1:0
29.04.2014Лига чемпионовБаварияРеал Мадрид0:4

Напомним, что первый поединок 1/2 финала Лиги чемпионов Бавария Реал состоится 25 апреля в Мюнхене на стадионе Альянц Арена.

Отметим, что в этой новости будет доступна текстовая онлайн трансляция матча, который состоится в 21:45.

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Теги: Бавария, Реал Мадрид, онлайн трансляция, голы, Лига Чемпионов, плей-офф, футбол
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