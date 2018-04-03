Бавария – Реал Мадрид 1:2 онлайн трансляция матча Лиги чемпионов
Реал в среду, 25 апреля, проведет первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором мадридцы сыграют против Баварии.
По мнению букмекеров, в данном поединке преимущество на стороне немецкого клуба.
Так, на победу Баварии букмекерская контора bwin принимает ставки с коэффициентом 2,04. Победа Реала оценивается в 3,75. Вероятность ничейного исхода оценивается в 3,75.
Букмекеры из конторы William Hill также считают Баварию фаворитом матча. Так, на успех мюнхенцев контора принимает ставки с коэффициентом 2,05, а на победу мадридского клуба – 2,05. Ничья в этом матче оценивается коэффициентом 3,6.
Последние матчи Баварии:
|21.04.2018
|Бундеслига
|Ганновер
|Бавария
|0:3
|17.04.2018
|Кубок Германии
|Байер
|Бавария
|2:6
|14.04.2018
|Бундеслига
|Бавария
|Боруссия М
|5:1
|11.04.2018
|Лига чемпионов
|Бавария
|Севилья
|0:0
|07.04.2018
|Бундеслига
|Аугсбург
|Бавария
|1:4
Последние матчи Реала:
|18.04.2018
|Ла Лига
|Реал Мадрид
|Атлетик
|1:1
|15.04.2018
|Ла Лига
|Малага
|Реал Мадрид
|1:2
|11.04.2018
|Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|Ювентус
|1:3
|08.04.2018
|Ла Лига
|Реал Мадрид
|Атлетико
|1:1
|03.04.2018
|Лига чемпионов
|Ювентус
|Реал Мадрид
|0:3
Последние очные матчи:
|18.04.2017
|Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|Бавария
|4:2
|12.04.2017
|Лига чемпионов
|Бавария
|Реал Мадрид
|1:2
|04.08.2016
|Товарищеский матч
|Бавария
|Реал Мадрид
|0:1
|05.08.2015
|Товарищеский матч
|Бавария
|Реал Мадрид
|1:0
|29.04.2014
|Лига чемпионов
|Бавария
|Реал Мадрид
|0:4
Напомним, что первый поединок 1/2 финала Лиги чемпионов Бавария Реал состоится 25 апреля в Мюнхене на стадионе Альянц Арена.
Отметим, что в этой новости будет доступна текстовая онлайн трансляция матча, который состоится в 21:45.
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