Бавария – Реал Мадрид 1:2 онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

Бавария примет Реал в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Читайте текстовую трансляцию матча Бавария – Реал, который состоится 25 апреля.

Реал в среду, 25 апреля, проведет первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором мадридцы сыграют против Баварии.

По мнению букмекеров, в данном поединке преимущество на стороне немецкого клуба.

Так, на победу Баварии букмекерская контора bwin принимает ставки с коэффициентом 2,04. Победа Реала оценивается в 3,75. Вероятность ничейного исхода оценивается в 3,75.

Букмекеры из конторы William Hill также считают Баварию фаворитом матча. Так, на успех мюнхенцев контора принимает ставки с коэффициентом 2,05, а на победу мадридского клуба – 2,05. Ничья в этом матче оценивается коэффициентом 3,6.

Последние матчи Баварии:

21.04.2018 Бундеслига Ганновер Бавария 0:3 17.04.2018 Кубок Германии Байер Бавария 2:6 14.04.2018 Бундеслига Бавария Боруссия М 5:1 11.04.2018 Лига чемпионов Бавария Севилья 0:0 07.04.2018 Бундеслига Аугсбург Бавария 1:4

Последние матчи Реала:

18.04.2018 Ла Лига Реал Мадрид Атлетик 1:1 15.04.2018 Ла Лига Малага Реал Мадрид 1:2 11.04.2018 Лига чемпионов Реал Мадрид Ювентус 1:3 08.04.2018 Ла Лига Реал Мадрид Атлетико 1:1 03.04.2018 Лига чемпионов Ювентус Реал Мадрид 0:3

Последние очные матчи:

18.04.2017 Лига чемпионов Реал Мадрид Бавария 4:2 12.04.2017 Лига чемпионов Бавария Реал Мадрид 1:2 04.08.2016 Товарищеский матч Бавария Реал Мадрид 0:1 05.08.2015 Товарищеский матч Бавария Реал Мадрид 1:0 29.04.2014 Лига чемпионов Бавария Реал Мадрид 0:4

Напомним, что первый поединок 1/2 финала Лиги чемпионов Бавария Реал состоится 25 апреля в Мюнхене на стадионе Альянц Арена.

Отметим, что в этой новости будет доступна текстовая онлайн трансляция матча, который состоится в 21:45.

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