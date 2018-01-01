Павелко: Мы дважды были близки к лишению права проводить финал ЛЧ

Андрей Павелко рассказал, с какими проблемами сталкивалась Федерация футбола Украины в подготовке к финалу Лиги чемпионов в Киеве.

Президент ФФУ Андрей Павелко заявил, что Киев дважды был на грани того, чтобы лишиться права проводить финал Лиги чемпионов. Последней причиной стало "мариупольское дело", после которого УЕФА предлагало перенести проведение финального матча самого престижного европейского турнира в другой город.

"Нужно признать, что изначально наша заявка на проведение финала была не без изъянов. Безопасность, состояние стадиона, городская инфраструктура – все это вызывало вопросы у УЕФА, хотя, казалось бы, совсем недавно в Киеве прошел финал Евро-2012.

Надо сказать, что дважды мы были очень близки к тому, чтобы лишиться права на проведение финала Лиги чемпионов. Последний раз – когда возникло "мариупольское дело". У меня в УЕФА в открытую спрашивали: если у вас в стране небезопасно играть в футбол, то, может, лучше перенести финалы престижнейших клубных турниров в другую страну? Я постоянно был в контакте с представителями УЕФА и президентом Александером Чеферином. Пытался убедить их, что у нас все получится. В итоге все закончилось хорошо, мы справились и сейчас вышли в подготовке к финалам на финишную прямую.

Правда, меня очень тревожит, что мы не выполнили одно обещание, данное УЕФА. Как известно, финальный матч женской Лиги чемпионов пройдет на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского. Представители киевского клуба и лично Суркис давали обещание, что накроют козырьком хотя бы VIP-трибуны, но не сделали этого. И теперь я с ужасом думаю, что будет, если во время финального матча женской Лиги чемпионов пойдет дождь. Опозоримся на весь мир! При этом на стадионе Динамо большие проблемы с качественным интернетом, туалетами. Сейчас в спешном порядке пытаются решить многие вопросы.

Когда мы поняли, что все проблемы на стадионе Динамо решены не будут, попробовали перенести этот поединок из Киева в другой город. Рассматривали Харьков, Львов. Но времени для организации переноса не оставалось", – цитирует Павелко Matchday.

Ранее сообщалось, что Андрей Павелко привез кубок Лиги чемпионов в церковь.

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