Салаха наградят участком земли в священном месте за идеальное представление Ислама

Мохамед Салах получит участок земли в Мекке.

Ливерпуль разбил Рому в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов (5:2), а Мохамед Салах отличился дублем и двумя результативными передачами.

На следующий день после поединка появилась информация, что муниципалитет города Мекка намерен подарить Салаху участок земли возле главной мечети мира, аль-Хараам.

"Салах – идеальный представитель ислама в мировом сообществе, поэтому он заслуживает высокой чести. Если власти Саудовской Аравии одобрят идею муниципалитета, то Салах получит во владение участок земли рядом с мечетью аль-Харам", – цитирует вице-президента муниципалитета Мекки Фахда аль-Роуки ресурс Bleacher Report.

Также отмечается, что если власти откажутся от подобной идеи, то на участке построят мечеть имени Салаха или же землю продадут, а вырученные деньги отдадут форварду Ливерпуля.

Смотрите также лучше мемы на матч Ливерпуль – Рома.

Ранее сообщалось, что Салах обогнал Месси в борьбе за Золотой мяч по версии букмекеров.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!