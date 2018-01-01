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Салаха наградят участком земли в священном месте за идеальное представление Ислама

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Мохамед Салах получит участок земли в Мекке.
Мохамед Салах
Мохамед Салах
Getty Images

Ливерпуль разбил Рому в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов (5:2), а Мохамед Салах отличился дублем и двумя результативными передачами. 

На следующий день после поединка появилась информация, что муниципалитет города Мекка намерен подарить Салаху участок земли возле главной мечети мира, аль-Хараам. 

"Салах – идеальный представитель ислама в мировом сообществе, поэтому он заслуживает высокой чести. Если власти Саудовской Аравии одобрят идею муниципалитета, то Салах получит во владение участок земли рядом с мечетью аль-Харам", – цитирует вице-президента муниципалитета Мекки Фахда аль-Роуки ресурс Bleacher Report.

Также отмечается, что если власти откажутся от подобной идеи, то на участке построят мечеть имени Салаха или же землю продадут, а вырученные деньги отдадут форварду Ливерпуля. 

Смотрите также лучше мемы на матч Ливерпуль – Рома.

Ранее сообщалось, что Салах обогнал Месси в борьбе за Золотой мяч по версии букмекеров.

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Теги: футбол, Ливерпуль, Мохамед Салах, вне игры
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