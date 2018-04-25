Бавария - Реал: ориентировочные составы команд

Бавария встретится с мадридским Реалом в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов.

В среду, 25 апреля, мюнхенская Бавария проведет домашний матч против мадридского Реала в полуфинале Лиги чемпионов.

Ориентировочные составы:

Бавария: Ульрайх – Киммих, Хуммельс, Боатенг, Алаба – Мартинес, Тьяго, Хамес, Мюллер, Рибери – Левандовски;

Реал: Навас – Марсело, Рамос, Варан, Карвахаль – Иско, Модрич, Каземиро, Кроос – Роналду, Бензема;

Не сыграют: Видаль, Коман;

Под вопроом: Нойер, Толиссо – Начо.

Всего Бавария и Реал встречались 26 раз, за которые на счету каждой команды по 12 побед и две ничьи. С подробной статистикой встреч Баварии и Реала можно ознакомиться по ссылке.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча Бавария - Реал, которая начнется в 21:45.

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