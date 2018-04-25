Бавария - Реал: ориентировочные составы команд
В среду, 25 апреля, мюнхенская Бавария проведет домашний матч против мадридского Реала в полуфинале Лиги чемпионов.
Ориентировочные составы:
Бавария: Ульрайх – Киммих, Хуммельс, Боатенг, Алаба – Мартинес, Тьяго, Хамес, Мюллер, Рибери – Левандовски;
Реал: Навас – Марсело, Рамос, Варан, Карвахаль – Иско, Модрич, Каземиро, Кроос – Роналду, Бензема;
Не сыграют: Видаль, Коман;
Под вопроом: Нойер, Толиссо – Начо.
Всего Бавария и Реал встречались 26 раз, за которые на счету каждой команды по 12 побед и две ничьи. С подробной статистикой встреч Баварии и Реала можно ознакомиться по ссылке.
На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча Бавария - Реал, которая начнется в 21:45.
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