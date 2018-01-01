The Sun с помощью Динамо Киев описало победу Ливерпуля над Ромой

Британское издание обыграло в заголовке название украинского клуба.

Британский таблоид The Sun в сегодняшнем выпуска на титульную страницу поместил название украинского клуба Динамо Киев.

Такой оригинальной обложкой издание обыграло название столичного клуба, разбив его на три составляющих, где "Mo" - первые буквы имени лучшего игрока матча Мохамеда Салаха, а Kiev - место проведения финала ЛЧ.

Напомним, английский Ливерпуль разгромил итальянскую Рому в первом полуфинале Лиги чемпионов со счетом 5:2. Смотрите видео голов матча Ливерпуль - Рома.

Читайте, что писали болельщики в соцсетях после матча Ливерпуль - Рома.

Читайте также четыре вывода после победы Ливерпуля над Ромой

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!