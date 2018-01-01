4 вывода после победы Ливерпуля над Ромой

Четыре вывода от iSport.ua по первому полуфиналу Лиги чемпионов.

Английский Ливерпуль разгромил итальянскую Рому в первом полуфинале Лиги чемпионов со счетом 5:2. Смотрите видео голов матча Ливерпуль - Рома.

Это был один из самых захватывающих полуфиналов в истории Лиги чемпионов – к 80-й минуте фанаты Ливерпуля были вне себя от радости и уже просматривали места в гостиницах Киеве, но два гола в концовке от Ромы подарили итальянскому клубу надежду.

Какие же выводы можно после этого матча?

Салах лучший нападающий в мире прямо сейчас

Мохамед Салах стал первым футболистом в истории Лиги чемпионов, кто отметился дублем в полуфинале. Его цифры невероятны – 43 во всех соревнованиях в нынешнем сезоне и 13 голевых передач, десять голов в Лиге чемпионов и 12 голов в последних восьми играх.

Но это лишь цифры, а ведь его игра также божественна и это в ключевых играх сезона. Он все делает так легко, как будто просто гуляет по парку. Стиль игры Салаха создает угрозу воротам соперника и помогает его товарищам по команде лучше проявлять себя на поле. Он постоянно забивает либо отдает голевой пас.

А какой же красивый его первый гол Рома – египтянин просто бахнул по недосягаемой траектории для вратаря в самую девятку. Даже если бы в ворота Ромы стало два Алиссона, они бы не достали этот удар.

Игру проиграл тренер Ромы

Главная причина поражения Ромы – тактика Ди Франческо. Рома на матч с Ливерпулем вышла со схемой 3-4-2-1. Именно эта тактика сработала в матче с Барселоной и 20 минут высокий прессинг в центре поля позволял Роме комфортно себя чувствовать в отчетном матче.

Но играть в таком темпе всю игру невозможно, и когда Рома остановилась, быстрые фланги Ливерпуля воспользовались тем, что в обороне осталось только три защитника. С этого момента преимущество Ливерпуля в игре стало огромным.

Главная цифра матча – 31 длинная передача игроков Ливерпуля в открытые зоны, 20 из которых были точными. Неудивительно, что в итоге было забито пять голов, хотя могло быть и больше.

Фирмино в тени, но он так же великолепен

Если Салах стал первым игроком в истории, оформившим дубль в полуфинале Лиги чемпионов, но вторым стал его партнер по команде Роберто Фирмино… через 7 минут. По итогу матча он вместе с Салахом сделал то, что еще никому не удавалось в полуфиналах Лиги чемпионов: забил 2 мяча и сделал 2 ассиста в одном матче.

Фирмино забил первые 10 голов в Лиге чемпионов всего в 11 матчах. Всего у Фирмино 17 результативных очков в ЛЧ – 10 голов и 7 передач. Это лучший результат в команде: у Салаха 10+5, у Мане – 8+2.

Фирмино сейчас один из самых недооцененных игроков мира, но на позиции ложной девятки (опускается в опорную зону и вытягивает защитников), он сейчас бесподобен.

Интрига в противостоянии жива

Если бы матч завершился со счетом 5:0, но Роме в ответном матче пришлось бы забивать шесть и при этом не пропустить от невероятной атакующей тройки Ливерпуля.

Но итоговый счет 5:2 сохраняет шансы итальянскому клубу, который находился в подобной ситуации в матче с Барселоной, да и матч Ювентуса с Реалом показывает, что в этой Лиге чемпионов фантастически камбэки реальны.

Тем более, что главная проблема Ливерпуля – в команде нет человека, который сможет замедлить игру в центре поля, а это значит, что и в ответном матче британцы будут атаковать, что подарит нам открытый футбол с непредсказуемым исходом. Поэтому интрига в противостоянии Ливерпуля и Ромы – жива.

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Виталий Володько, iSport.ua