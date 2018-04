Коноплянка восхищался игрой Салаха вместе с Ворониным и Юрченко

Как вы думаете 🧐 по результатам этой игры Салах 👨🏾может быть награжден Золотым мячем? 🏆⚽ —— How do you think 🤔by the results of this game Salah👨🏾can be awarded the Golden Ball? 🏆⚽

A post shared by Yevhen Konoplyanka 👦🏻⚽️🏆 (@konoplyanka.official) on Apr 24, 2018 at 2:21pm PDT