Коноплянка восхищался игрой Салаха вместе с Ворониным и Юрченко

Евгений Коноплянка показал, как смотрел первый полуфинальный матч Лиги чемпионов.

Полузащитник Шальке Евгений Коноплянка посмотрел матч 1/2 финала Лиги чемпионов Ливерпуль - Рома в компании соотечественников и одноклубника.

Вместе с Коноплянкой за матчем наблюдали экс-игрок Ливерпуля и сборной Украины Андрей Воронин, украинский легионер Байера Владлен Юрченко и одноклубник Жени Матия Настасич.

Футболистов впечатлила игра Мохамеда Салаха и они даже задумались, что за это он может получить Золотой мяч.

"Как вы думаете, по результатам этой игры Салах может быть награжден Золотым мячом?", - написал Коноплянка.

Ранее сообщалось, что Евгений Коноплянка с Ворониным и Юрченко сыграли в теннис оригинальным способом.

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