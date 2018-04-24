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Коноплянка восхищался игрой Салаха вместе с Ворониным и Юрченко

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Евгений Коноплянка показал, как смотрел первый полуфинальный матч Лиги чемпионов.
Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянка
instagram.com/konoplyanka.official

Полузащитник Шальке Евгений Коноплянка посмотрел матч 1/2 финала Лиги чемпионов Ливерпуль - Рома в компании соотечественников и одноклубника.

Вместе с Коноплянкой за матчем наблюдали экс-игрок Ливерпуля и сборной Украины Андрей Воронин, украинский легионер Байера Владлен Юрченко и одноклубник Жени Матия Настасич.

Футболистов впечатлила игра Мохамеда Салаха и они даже задумались, что за это он может получить Золотой мяч.

"Как вы думаете, по результатам этой игры Салах может быть награжден Золотым мячом?", - написал Коноплянка.

Ранее сообщалось, что Евгений Коноплянка с Ворониным и Юрченко сыграли в теннис оригинальным способом.

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Теги: Евгений Коноплянка, Андрей Воронин, Владлен Юрченко, Лига Чемпионов, фото
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