Фараон Салах и Гарри Поттер: лучшие мемы на матч Ливерпуль - Рома

Великолепная игра Ливерпуля и потеря арбитром флажка стали главным впечатлением фанатов после матча.

Английский Ливерпуль разгромил итальянскую Рому в первом полуфинале Лиги чемпионов со счетом 5:2. Смотрите видео голов матча Ливерпуль - Рома.

По ходу матча Ливерпуль выигрывал 5:0 (по дублю на свой счет записали Салах и Фермино), но в концовке игры дважды пропустил, подарив интригу противостоянию.

Отдельного внимания болельщиков заслужил эпизод с арбитром, который первые минуты матча вместо флажка судил с палочкой.

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