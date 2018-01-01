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Фараон Салах и Гарри Поттер: лучшие мемы на матч Ливерпуль - Рома

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Великолепная игра Ливерпуля и потеря арбитром флажка стали главным впечатлением фанатов после матча.
Фараон Салах и Гарри Поттер: лучшие мемы на матч Ливерпуль - Рома

Английский Ливерпуль разгромил итальянскую Рому в первом полуфинале Лиги чемпионов со счетом 5:2. Смотрите видео голов матча Ливерпуль - Рома.

По ходу матча Ливерпуль выигрывал 5:0 (по дублю на свой счет записали Салах и Фермино), но в концовке игры дважды пропустил, подарив интригу противостоянию. 

Отдельного внимания болельщиков заслужил эпизод с арбитром, который первые минуты матча вместо флажка судил с палочкой.

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Теги: Ливерпуль, Рома, мемы, Лига Чемпионов
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