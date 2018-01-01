Бавария – Реал: анонс матча Лиги чемпионов

iSport.ua знакомит своих читателей с грядущим матчем полуфинала Лиги чемпионов, где сыграют мюнхенская Бавария и мадридский Реал.

Перед жеребьевкой полуфинальных матчей большинство журналистов и экспертов отмечало, что как было бы здорово если Реал и Бавария сыграли бы в финале, который в мае состоится в Киеве. Однако Андрей Шевченко, "заведующий" жеребьевкой, свел эти два коллектива на стадии за шаг до главного поединка турнира.

В четвертьфинале Реал чудом спасся в повторном матче с Ювентусом. Команда Зинедина Зидана "горела" 0:3 на глазах у родных болельщиков и встреча близилась к овертаймам. Мадридскому клубу помог арбитр той встречи, Майкл Оливер и не расторопность защитников Ювентуса. Уже в компенсированное время Криштиану Роналду ударом с одиннадцатиметровой отметки забил столь важный гол, который вывел Реал в полуфинал.

Бавария без особых проблем прошла испанскую Севилью, которая выглядела явным аутсайдером пары. Команда Юппа Хайнкеса сперва выиграла выездной матч (2:1), а матч в Мюнхене закончился сухой ничьей.

Статистика очных встреч

Бавария и Реал встречались между собой 24 раза, при этом оба коллектива по 11 раз оказывались в роли победителя или же проигравшего. Еще дважды была зафиксирована ничья.

В последний раз Бавария и Реал играли между собой в прошлом сезоне на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов. Тогда дальше прошел мадридский клуб, выиграв оба матча.

Также отметим, что Реал в последних пяти матчах несомненно обыгрывал мюнхенцев, забив при этом 13 голов и пропустил лишь четыре.

Интересные факты

- Противостояние между Баварией и Реалом самое популярное под эгидой УЕФА – коллективы встречались между собой 25 раз.

- Грядущий матч станет седьмой полуфинальной встречей между Реалом и Баварией.

- Криштиану Роналду в шести матчах против Баварии забил девять голов.

Ориентировочные составы

Бавария: Ульрайх – Киммих, Хуммельс, Боатенг, Алаба – Мартинес, Тьяго, Хамес, Мюллер, Рибери – Левандовски;

Реал: Навас – Марсело, Рамос, Варан, Карвахаль – Иско, Модрич, Каземиро, Кроос – Роналду, Бензема;

Не сыграют: Видаль, Коман;

Под вопроом: Нойер, Толиссо – Начо.

Что же касается букмекеров, то аналитики из bet 365 отдают небольшое предпочтения хозяйской команде. Так, ставки на победу Баварии принимаются с коэффициентом 2.0. Успех Реала оценивается в 3.79. Ничья – 3.75.

Напомним, что первый полуфинальный поединок Баварии и Реала состоится в среду, 25-го апреля. Также на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча, которая начнется в 21:45.

Алексей Мацкевич, iSport.ua