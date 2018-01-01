Клопп: Я узнал, что мы можем победить в ответном матче

Юрген Клопп прокомментировал фантастическую игру Ливерпуля.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп на послематчевой конференции похвалил команду за хорошую игру в матче с Ромой (5:2) и отметил отличную форму Мохамеда Салаха.

"В течение 80 минут все было здорово. Я был бы гораздо счастливее, если бы мы выиграли 5:1 или 5:0, но команда сыграла очень хорошо. Я узнал сегодня, что мы можем обыграть их в ответном матче. Мы не «Барселона», которая так много выиграла в последние годы. Поэтому мы отдадим все силы, чтобы получить правильный результат.



Самый большой удар — это травма Окслейд-Чемберлена. Два пропущенных гола неприятны, но мы можем справиться с этим. В этой форме Салаха против невозможно защищаться. Он имеет огромное влияние. Первый гол — гениальный удар, во втором уже был блестящий спектакль", - цитирует Клоппа сайт УЕФА.

Напомним, Салах забил два гола и сделал два ассиста, установив сразу несколько рекордов Лиги чемпионов.

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