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Джеррард: Салах - лучший игрок в мире

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Салах оформил дубль и сделал два ассиста в матче против Ромы.
Мохамед Салах
Мохамед Салах
Getty Images

Легендарный экс-капитан Ливерпуля Стивен Джеррард рассказал свое мнение о нападающем мерсисайдцев Мохамеде Салахе.

Напомним, в первом матче полуфинала ЛЧ с Ромой (5:2) Салах оформил дубль и сделал два ассиста, установив сразу несколько рекордов Лиги чемпионов. 

"Он показывает лучшую игру в карьере. Тяжело сравнивать его с Роналду и Месси, которые уже давно и стабильно задают тон в мировом футболе.

Но прямо сейчас Салах – лучший игрок в мире. Я в этом нисколько не сомневаюсь", – сказал Джеррард в эфире BT Sport.

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Теги: Мохамед Салах, Стивен Джеррард, Ливерпуль, Рома, Лига чемпионов
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