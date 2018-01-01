Джеррард: Салах - лучший игрок в мире

Салах оформил дубль и сделал два ассиста в матче против Ромы.

Легендарный экс-капитан Ливерпуля Стивен Джеррард рассказал свое мнение о нападающем мерсисайдцев Мохамеде Салахе.

Напомним, в первом матче полуфинала ЛЧ с Ромой (5:2) Салах оформил дубль и сделал два ассиста, установив сразу несколько рекордов Лиги чемпионов.

"Он показывает лучшую игру в карьере. Тяжело сравнивать его с Роналду и Месси, которые уже давно и стабильно задают тон в мировом футболе.

Но прямо сейчас Салах – лучший игрок в мире. Я в этом нисколько не сомневаюсь", – сказал Джеррард в эфире BT Sport.

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