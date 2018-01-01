Фанаты Ромы арестованы за нападение на болельщика Ливерпуля

Мужчина получил травмы головы и был доставлен в больницу в критическом состоянии.

Ливерпульская полиция арестовала двух болельщиков Ромы по подозрению в покушении на жизнь 53-летнего фаната Ливерпуля.

Инцидент произошел около одного из пабов Ливерпуля за 10 минут до начала матча 1/2 финала Лиги чемпионов Ливерпуль - Рома (5:2).



53-летний болельщик был доставлен в больницу в критическом состоянии с травмами головы.

На месте провели судебно-медицинскую экспертизу. Сейчас ведется допрос задержанных.

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