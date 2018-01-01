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Фанаты Ромы арестованы за нападение на болельщика Ливерпуля

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Мужчина получил травмы головы и был доставлен в больницу в критическом состоянии.
Ливерпуль - Рома (5:2), болельщики
Ливерпуль - Рома (5:2), болельщики
Getty Images

Ливерпульская полиция арестовала двух болельщиков Ромы по подозрению в покушении на жизнь 53-летнего фаната Ливерпуля.

Инцидент произошел около одного из пабов Ливерпуля за 10 минут до начала матча 1/2 финала Лиги чемпионов Ливерпуль - Рома (5:2)


53-летний болельщик был доставлен в больницу в критическом состоянии с травмами головы.

На месте провели судебно-медицинскую экспертизу. Сейчас ведется допрос задержанных.

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Теги: Ливерпуль, Рома, Лига чемпионов, болельщики, драка
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