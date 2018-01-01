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Тренер Ромы: Ответный матч не пройдет по сценарию встречи с Барселоной

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Эусебио Ди Франческо обещает биться до последнего за финал Лиги чемпионов.
Эусебио Ди Франческо
Эусебио Ди Франческо
Getty Images

Главный тренер Ромы Эусебио Ди Франческо после поражения от Ливерпуля заверил, что продолжает верить в команду и в ее способность выйти в финал Лиги чемпионов.

"Мы здорово начали матч, но затем немного потерялись. То, как команда вернулась в игру в концовке, очень порадовало. Надо верить, что нам удастся в итоге победить.

Ответный матч не пройдет по сценарию встречи с Барселоной. Он будет трудным, но нам надо верить, биться до последнего и отдать все свои силы", - цитирует Ди Франческо официальный сайт UEFA.

Напомним, английский Ливерпуль разгромил итальянскую Рому в первом полуфинале Лиги чемпионов со счетом 5:2. Смотрите видео голов матча Ливерпуль - Рома.

Читайте, что писали болельщики в соцсетях после матча Ливерпуль - Рома.

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Теги: Ливерпуль, Рома, Лига Чемпионов, Эусебио Ди Франческо
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