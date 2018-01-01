Тренер Ромы: Ответный матч не пройдет по сценарию встречи с Барселоной

Эусебио Ди Франческо обещает биться до последнего за финал Лиги чемпионов.

Главный тренер Ромы Эусебио Ди Франческо после поражения от Ливерпуля заверил, что продолжает верить в команду и в ее способность выйти в финал Лиги чемпионов.

"Мы здорово начали матч, но затем немного потерялись. То, как команда вернулась в игру в концовке, очень порадовало. Надо верить, что нам удастся в итоге победить.

Ответный матч не пройдет по сценарию встречи с Барселоной. Он будет трудным, но нам надо верить, биться до последнего и отдать все свои силы", - цитирует Ди Франческо официальный сайт UEFA.

Напомним, английский Ливерпуль разгромил итальянскую Рому в первом полуфинале Лиги чемпионов со счетом 5:2. Смотрите видео голов матча Ливерпуль - Рома.

Читайте, что писали болельщики в соцсетях после матча Ливерпуль - Рома.

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