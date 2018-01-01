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Клопп: Все вышло куда лучше, чем я предполагал

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Наставник Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал победу над Ромой в полуфинале Лиги чемпионов.
Юрген Клопп
Юрген Клопп
Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп после победы над Ромой со счетом 5:2 в первом полуфинале Лиги чемпионов признал, что команда добилась фантастического результата, который превзошел его личные ожидания.

"Примерно 80 минут мы демонстрировали идеальный футбол. Допустили всего одну ошибку в обороне, но таково положение, и счет сейчас 5:2.

Конечно, было бы лучше выиграть 5:0 или 5:1, но и 5:2 - фантастический результат. Мы отправимся на выезд и попытаемся выиграть снова. Все вышло куда лучше, чем я предполагал до игры", - цитирует Клоппа официальный сайт UEFA.

Напомним, английский Ливерпуль разгромил итальянскую Рому в первом полуфинале Лиги чемпионов со счетом 5:2. Смотрите видео голов матча Ливерпуль - Рома.

Читайте, что писали болельщики в соцсетях после матча Ливерпуль - Рома.

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Теги: Лига Чемпионов, Юрген Клопп, Ливерпуль
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