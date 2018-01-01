Салах установил несколько рекордов Лиги чемпионов

Лидер Ливерпуля дважды отличился в ворота Ромы в полуфинале Лиги чемпионов.

Египетский нападающий Ливерпуля Мохамед Салах оформил дубль и отдал две голевые передачи в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против Ромы.

Таким образом, в 2018 году египтянин забил 21 гол в 19 матчах во всех турнирах за клуб и сборную.

В последний раз в Лиге чемпионов футболисту удавалось набрать 4 очка по системе «гол+пас» в полуфинале ЛЧ в 2013 году. Тогда это сделал экс-форвард Боруссии Роберт Левандовски, оформивший покер в ворота Реала.

Кроме того, Салах – единственный игрок Ливерпуля и первый африканец, который забил 10 голов в одном сезоне Лиги чемпионов. До этого легенда мерсисайдцев Стивен Джеррард отмечался 8 раз в одном сезоне ЛЧ.

Также Ливерпуль стал первым в истории Лиги чемпионов клубом, три игрока которого забили в рамках одного розыгрыша как минимум 8 мячей – помимо Салаха это сделали Садьо Мане и Роберто Фирмино.

Напомним, английский Ливерпуль разгромил итальянскую Рому в первом полуфинале Лиги чемпионов со счетом 5:2. Смотрите видео голов матча Ливерпуль - Рома.

Читайте, что писали болельщики в соцсетях после матча Ливерпуль - Рома.

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