Фанаты Ромы напали на болельщиков Ливерпуля - есть жертвы
Перед началом полуфинала Лиги чемпионов в Ливерпуле между фанатами местной команды и римской Ромы произошло несколько столкновений.
Порядка 80 болельщиков Ромы перед матчем пробрались к районам, в которых находились преимущественно фанаты Ливерпуля.
Журналист Sunday Times Джонатан Норткрофт сообщает, что римские фанаты атаковали болельщиков красных ремнями.
Как сообщает Sky Sports, один поклонник Ливерпуля получил ножевое ранение в результате нападения группы из 20 итальянских болельщиков.
Roma have just bumped into Liverpool’s biggest mob @MerseyPolice pic.twitter.com/AGHnvJwGNj— Transalpino (@transalpino) 24 апреля 2018 г.
Напомним, английский Ливерпуль разгромил итальянскую Рому в первом полуфинале Лиги чемпионов со счетом 5:2. Смотрите видео голов матча Ливерпуль - Рома.
Читайте, что писали болельщики в соцсетях после матча Ливерпуль - Рома.
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