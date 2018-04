Фанаты Ромы напали на болельщиков Ливерпуля - есть жертвы

Перед началом полуфинала Лиги чемпионов в Ливерпуле между фанатами местной команды и римской Ромы произошло несколько столкновений.

Порядка 80 болельщиков Ромы перед матчем пробрались к районам, в которых находились преимущественно фанаты Ливерпуля.

Журналист Sunday Times Джонатан Норткрофт сообщает, что римские фанаты атаковали болельщиков красных ремнями.

Как сообщает Sky Sports, один поклонник Ливерпуля получил ножевое ранение в результате нападения группы из 20 итальянских болельщиков.

Roma have just bumped into Liverpool’s biggest mob @MerseyPolice pic.twitter.com/AGHnvJwGNj