Фанаты Ромы напали на болельщиков Ливерпуля - есть жертвы

Один из болельщиков Ливерпуля попал в больницу с ножевым ранением.

Перед началом полуфинала Лиги чемпионов в Ливерпуле между фанатами местной команды и римской Ромы произошло несколько столкновений.

Порядка 80 болельщиков Ромы перед матчем пробрались к районам, в которых находились преимущественно фанаты Ливерпуля.

Журналист Sunday Times Джонатан Норткрофт сообщает, что римские фанаты атаковали болельщиков красных ремнями.

Как сообщает Sky Sports, один поклонник Ливерпуля получил ножевое ранение в результате нападения группы из 20 итальянских болельщиков.

Напомним, английский Ливерпуль разгромил итальянскую Рому в первом полуфинале Лиги чемпионов со счетом 5:2. Смотрите видео голов матча Ливерпуль - Рома.

Читайте, что писали болельщики в соцсетях после матча Ливерпуль - Рома.

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