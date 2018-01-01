Ливерпуль стал вторым клубом, который забил пять голов в полуфинале ЛЧ
Ранее подобное удавалось только голландскому Аяксу.
Английский Ливерпуль разгромил итальянскую Рому в первом полуфинале Лиги чемпионов со счетом 5:2. Смотрите видео голов матча Ливерпуль - Рома.
Это первый случай с сезона-1994/95, когда в полуфинале Лиги чемпионов одна команда забила пять мячей другой. Тогда Аякс разгромил Баварию (5:2).
Также Ливерпуль стал первым в истории Лиги чемпионов клубом, три игрока которого забили в рамках одного розыгрыша как минимум 8 мячей – помимо Салаха это сделали Садьо Мане и Роберто Фирмино.
Читайте, что писали болельщики в соцсетях после матча Ливерпуль - Рома.
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