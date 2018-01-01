Клопп в раздевалке их покусает: реакция соцсетей на матч Ливерпуль – Рома

После 5:0 Ливерпуль выводили в финал, но финальный счет заставил задуматься.

Английский Ливерпуль разгромил итальянскую Рому в первом полуфинале Лиги чемпионов со счетом 5:2. Смотрите видео голов матча Ливерпуль - Рома.

По ходу матча Ливерпуль выигрывал 5:0, но в концовке игры дважды пропустил, подарив интригу противостоянию.

Читайте, что по ходу матча, а также сразу после его окончания писали болельщики в соцсетях.

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