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Клопп в раздевалке их покусает: реакция соцсетей на матч Ливерпуль – Рома

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После 5:0 Ливерпуль выводили в финал, но финальный счет заставил задуматься.
Юрген Клопп
Юрген Клопп
Getty Images

Английский Ливерпуль разгромил итальянскую Рому в первом полуфинале Лиги чемпионов со счетом 5:2. Смотрите видео голов матча Ливерпуль - Рома.

По ходу матча Ливерпуль выигрывал 5:0, но в концовке игры дважды пропустил, подарив интригу противостоянию. 

Читайте, что по ходу матча, а также сразу после его окончания писали болельщики в соцсетях.

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Теги: Ливерпуль, Рома, Лига Чемпионов
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