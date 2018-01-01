Ливерпуль забил пять мячей Роме на пути в Киев

В Англии завершилась первая часть противостояния Ливерпуль – Рома.

Ливерпуль в родных стенах разгромил Рому в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Поединок начался довольно спокойно. Обе команды не спешили идти вперед, присматриваясь друг к другу. Ближе к середине первого тайма подопечные Юргена Клопа стали нагнетать у ворот соперника, что и принесло свои плоды. На 36-й минуте Мохаммед Салах забил шикарным ударным под перекладину. Египтянин не праздновал взятие ворот, отдав дань римлянам, за которых выступал еще в прошлом сезоне. А уже в компенсированное время он же сумел удвоить преимущество.

Во второй половине встречи мерсисайдцы не стали останавливаться на достигнутом. Сперва Садио Мане поразил ворота Алиссона Бекера, а после дубль Фирмино, казалось, лишил шансов “волков“ на выход в финал.

Рома сумела отквитать два мяча благодаря точным ударом Эдина Джеко и Диего Перотти, однако кроме римских болельщиков навряд кто-то верит в еще один камбэк в ответном матче (2 мая) на Стадио Олимпико.

Таким образом, Ливерпуль сделал серьезную заявку на выход в финал, который в конце мая пройдет на главной арене Украины – НСК Олимпийский.

Ливерпуль – Рома 5:2

Голы: Салах, 36, 45+1, Мане, 56, Фирмино, 61, 69 – Джеко, 81, Перотти, 85 (с пенальти)

Ливерпуль: Кариус – Александр-Арнольд, Ловрен, Ван Дейк, Робертсон – Окслейд-Чемберлен (Вейналдум, 18), Хендерсон, Милнер – Салах (Ингз, 75), Фирмино (Клаван, 90+3), Мане

Рома: Алиссон – Фасио, Манолас, Жезус (Перотти, 67) – Флоренци, Де Росси (Гоналон, 67), Строотман, Коларов – Ундер (Шик, 46), Джеко, Наингголан

Предупреждения: Александр-Арнольд, Ловрен, Хендерсон – Жезус, Фасио

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