Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Лайнсмен работал без флажка в начале матча Ливерпуля с Ромой

Комментариев: 0
Поединок Ливерпуля с Ромой в Лиге чемпионов начался с курьеза.
В матче Ливерпуля и Ромы произошел курьез
В матче Ливерпуля и Ромы произошел курьез
Getty Images

Курьезный момент случился в начале матча полуфинала Лиги чемпионов между Ливерпулем и Ромой.

На старте поединка у лайнсмена Штефана Луппа сломался флажок.

Главный судья Феликс Брих принес ассистенту новый флажок, однако тому не удалось сразу решить проблему.

Лупп отработал несколько минут, оперируя лишь пластиковым древком, на которое обычно надевается флажок.

Лишь когда запасной судья Маркус Хаккер пришел на дальнюю от скамеек бровку поля, лайнсмен сумел обзавестись пригодным для работы флажком.

Поделись:
Теги: Ливерпуль, Рома, курьез, Лига Чемпионов
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь