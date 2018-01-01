Лайнсмен работал без флажка в начале матча Ливерпуля с Ромой

Поединок Ливерпуля с Ромой в Лиге чемпионов начался с курьеза.

В матче Ливерпуля и Ромы произошел курьез Getty Images

Курьезный момент случился в начале матча полуфинала Лиги чемпионов между Ливерпулем и Ромой.

На старте поединка у лайнсмена Штефана Луппа сломался флажок.

Главный судья Феликс Брих принес ассистенту новый флажок, однако тому не удалось сразу решить проблему.

Лупп отработал несколько минут, оперируя лишь пластиковым древком, на которое обычно надевается флажок.

Лишь когда запасной судья Маркус Хаккер пришел на дальнюю от скамеек бровку поля, лайнсмен сумел обзавестись пригодным для работы флажком.