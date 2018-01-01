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Видео фантастического гола Салаха в ворота Ромы в Лиге чемпионов

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Мохамед Салах забил невероятный гол бывшему клубу в полуфинале Лиги чемпионов.

Египетский нападающий Ливерпуля Мохамед Салах забил красивый гол в ворота своей бывшей команды Ромы в первом полуфинале Лиги чемпионов.

На 36-й минуте матча Мохамед получил мяч в штрафной и отправил его в самую "девятку" ворот. 

Смотрите также все голы и обзор матча Ливерпуль - Рома.

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Теги: Мохамед Салах, видео гола, Ливерпуль, Рома, Лига Чемпионов
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