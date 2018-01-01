Видео фантастического гола Салаха в ворота Ромы в Лиге чемпионов
Мохамед Салах забил невероятный гол бывшему клубу в полуфинале Лиги чемпионов.
Египетский нападающий Ливерпуля Мохамед Салах забил красивый гол в ворота своей бывшей команды Ромы в первом полуфинале Лиги чемпионов.
На 36-й минуте матча Мохамед получил мяч в штрафной и отправил его в самую "девятку" ворот.
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