Видео фантастического гола Салаха в ворота Ромы в Лиге чемпионов

Мохамед Салах забил невероятный гол бывшему клубу в полуфинале Лиги чемпионов.

Египетский нападающий Ливерпуля Мохамед Салах забил красивый гол в ворота своей бывшей команды Ромы в первом полуфинале Лиги чемпионов.

На 36-й минуте матча Мохамед получил мяч в штрафной и отправил его в самую "девятку" ворот.

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