Ливерпуль - Рома 5:2 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Ливерпуль обыгрывает Рома в полуфинале Лиги чемпионов. Смотрите видео голов матча Ливерпуль - Рома.
Английский Ливерпуль разгромил итальянскую Рому в первом полуфинале Лиги чемпионов со счетом 5:2.
Смотрите видео голов матча Ливерпуль - Рома.
Гол Мохамеда Салаха 1:0, 36-я минута:
Гол Мохамеда Салаха 2:0, 45+1-я минута:
Лучшие моменты первого тайма:
Гол Садио Мане 3:0, 56-я минута
Гол Роберто Фирмино 4:0, 61-я минута
Гол Роберто Фирмино 5:0, 69-я минута
Гол Эдина Джеко 5:1, 81-я минута
Гол Диего Перотти 5:2, 85-я минута
Лучшие моменты второго тайма:
Полная версия правил