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Ливерпуль - Рома 5:2 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

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Ливерпуль обыгрывает Рома в полуфинале Лиги чемпионов. Смотрите видео голов матча Ливерпуль - Рома.
Видео голов матча Ливерпуль - Рома
Видео голов матча Ливерпуль - Рома
Getty Images

Английский Ливерпуль разгромил итальянскую Рому в первом полуфинале Лиги чемпионов со счетом 5:2.

Смотрите видео голов матча Ливерпуль - Рома.

Гол Мохамеда Салаха 1:0, 36-я минута:

Гол Мохамеда Салаха 2:0, 45+1-я минута:

Лучшие моменты первого тайма:

Гол Садио Мане 3:0, 56-я минута

Гол Роберто Фирмино 4:0, 61-я минута

Гол Роберто Фирмино 5:0, 69-я минута

Гол Эдина Джеко 5:1, 81-я минута

Гол Диего Перотти 5:2, 85-я минута 

Лучшие моменты второго тайма:

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Теги: Ливерпуль, Рома, Лига Чемпионов, видео голов
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