Зидан: Мы будем готовы к Баварии на 150 процентов

Зинедин Зидан поделился ожиданиями от матча Бавария - Реал Мадрид.

Главный наставник мадридского Реала Зинедин Зидан высказал уверенность в своей команде накануне первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов против Баварии.

"Мы не наложим в штаны, такого не будет. Нам нравится играть в таких матчах, мы в хорошем эмоциональном состоянии и готовы провести отличный поединок.

Что касается Хамеса Родригеса, то я не хотел, чтобы он уходил. Он хотел играть больше, и я это понимаю, но у меня никогда не было проблем с ним.

В текущем сезоне другие игроки, которые остаются в запасе, попали в похожую ситуацию, и для тренера это жесть.

Хамес будет мотивирован, он хочет проявить себя. Но все, кто считает, что я против него, неправы. Родригес – отличный игрок.

Сейчас мы думаем не столько о победе в Лиге чемпионов, сколько о том, как провести хорошую игру.

Каждый футболист хочет выходить на поле в таких матчах, которые еще сложнее, когда играешь против разных соперников. Но я не сомневаюсь, что мы будем готовы на 150%", – сказал Зидан на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что тренер Баварии выразил хорошее предчувствие от предстоящего матча с Реалом.

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