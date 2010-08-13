Реал Мадрид – Бавария: статистика встреч
Реал во вторник, 1 мая, проведет ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором мадридцы примут Баварию.
За всю историю Бавария и Реал между собой провели 27 встреч, в которых 13 раз были сильнее "сливочные", 12 – мюнхенский клуб и еще дважды была зафиксирована ничья.
Напомним, что Реал сумел победить на выезде Баварию (2:1) в первом полуфинальном поединке ЛЧ.
Вашему вниманию список последних очных встреч:
|18.04.2017
|Лига чемпионов
|Реал
|Бавария
|4:2
|12.04.2017
|Лига чемпионов
|Бавария
|Реал
|1:2
|04.08.2016
|Товарищеский
|Бавария
|Реал
|0:1
|05.08.2015
|Товарищеский
|Бавария
|Реал
|1:0
|29.04.2014
|Лига чемпионов
|Бавария
|Реал
|0:4
|23.04.2014
|Лига чемпионов
|Реал
|Бавария
|1:0
|25.04.2012
|Лига чемпионов
|Реал
|Бавария
|2:2
|17.04.2012
|Лига чемпионов
|Бавария
|Реал
|2:1
|05.06.2011
|Товарищеский
|Реал
|Бавария
|8:3
|13.08.2010
|Товарищеский
|Бавария
|Реал
|0:1
|07.03.2007
|Лига чемпионов
|Бавария
|Реал
|2:1
|20.02.2007
|Лига чемпионов
|Реал
|Бавария
|3:2
|10.03.2004
|Лига чемпионов
|Реал
|Бавария
|1:0
|24.02.2004
|Лига чемпионов
|Бавария
|Реал
|1:1
|10.04.2002
|Лига чемпионов
|Реал
|Бавария
|2:0
|02.04.2002
|Лига чемпионов
|Бавария
|Реал
|2:1
|09.05.2001
|Лига чемпионов
|Бавария
|Реал
|2:1
|01.05.2001
|Лига чемпионов
|Реал
|Бавария
|0:1
|09.05.2000
|Лига чемпионов
|Бавария
|Реал
|2:1
|03.05.2000
|Лига чемпионов
|Реал
|Бавария
|2:0
|08.03.2000
|Лига чемпионов
|Бавария
|Реал
|4:1
|29.02.2000
|Лига чемпионов
|Реал
|Бавария
|2:4
Ответная встреча 1/2 финала Лиги чемпионов Реал – Бавария состоится 1 мая на стадионе Сантьяго Бернабеу. Стартовый свисток – в 21:45 по киевскому времени. Также на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча.
Ранее букмекеры оценили шансы команд на успех в противостоянии.
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