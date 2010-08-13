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Реал Мадрид – Бавария: статистика встреч

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Реал и Бавария встретятся в рамках ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов.
История встреч Баварии и Реала
История встреч Баварии и Реала
Getty Images

Реал во вторник, 1 мая, проведет ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором мадридцы примут Баварию.

За всю историю Бавария и Реал между собой провели 27 встреч, в которых 13 раз были сильнее "сливочные", 12 – мюнхенский клуб и еще дважды была зафиксирована ничья.

Напомним, что Реал сумел победить на выезде Баварию (2:1) в первом полуфинальном поединке ЛЧ.

Вашему вниманию список последних очных встреч:

18.04.2017Лига чемпионовРеалБавария4:2
12.04.2017Лига чемпионовБаварияРеал1:2
04.08.2016ТоварищескийБаварияРеал0:1
05.08.2015ТоварищескийБаварияРеал1:0
29.04.2014Лига чемпионовБаварияРеал0:4
23.04.2014Лига чемпионовРеалБавария1:0
25.04.2012Лига чемпионовРеалБавария2:2
17.04.2012Лига чемпионовБаварияРеал2:1
05.06.2011ТоварищескийРеалБавария8:3
13.08.2010ТоварищескийБаварияРеал0:1
07.03.2007Лига чемпионовБаварияРеал2:1
20.02.2007Лига чемпионовРеалБавария3:2
10.03.2004Лига чемпионовРеалБавария1:0
24.02.2004Лига чемпионовБаварияРеал1:1
10.04.2002Лига чемпионовРеалБавария2:0
02.04.2002Лига чемпионовБаварияРеал2:1
09.05.2001Лига чемпионовБаварияРеал2:1
01.05.2001Лига чемпионовРеалБавария0:1
09.05.2000Лига чемпионовБаварияРеал2:1
03.05.2000Лига чемпионовРеалБавария2:0
08.03.2000Лига чемпионовБаварияРеал4:1
29.02.2000Лига чемпионовРеалБавария2:4

Ответная встреча 1/2 финала Лиги чемпионов Реал – Бавария состоится 1 мая на стадионе Сантьяго Бернабеу. Стартовый свисток – в 21:45 по киевскому времени. Также на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча.

Ранее букмекеры оценили шансы команд на успех в противостоянии.

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Теги: Бавария, Реал Мадрид, Лига Чемпионов, плей-офф, футбол, статистика встреч
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