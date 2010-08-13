Бавария - Реал: статистика встреч

Реал и Бавария встретятся в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов.

Бавария в среду, 25 апреля, проведет первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором мюнхенцы сыграют против Реала.

За всю историю Бавария и Реал между собой сыграли 26 матчей и на данный момент в этом противостоянии паритет - по 12 побед и дважды была зафиксирована ничья.

Последние очные встречи:

18.04.2017 Лига чемпионов Реал Мадрид Бавария 4:2 12.04.2017 Лига чемпионов Бавария Реал Мадрид 1:2 04.08.2016 Товарищеский матч Бавария Реал Мадрид 0:1 05.08.2015 Товарищеский матч Бавария Реал Мадрид 1:0 29.04.2014 Лига чемпионов Бавария Реал Мадрид 0:4 23.04.2014 Лига чемпионов Реал Мадрид Бавария 1:0 25.04.2012 Лига чемпионов Реал Мадрид Бавария 2:2 17.04.2012 Лига чемпионов Бавария Реал Мадрид 2:1 05.06.2011 Товарищеский матч Реал Мадрид Бавария 8:3 13.08.2010 Товарищеский матч Бавария Реал Мадрид 0:1 07.03.2007 Лига чемпионов Бавария Реал Мадрид 2:1 20.02.2007 Лига чемпионов Реал Мадрид Бавария 3:2 10.03.2004 Лига чемпионов Реал Мадрид Бавария 1:0 24.02.2004 Лига чемпионов Бавария Реал Мадрид 1:1 10.04.2002 Лига чемпионов Реал Мадрид Бавария 2:0 02.04.2002 Лига чемпионов Бавария Реал Мадрид 2:1 09.05.2001 Лига чемпионов Бавария Реал Мадрид 2:1 01.05.2001 Лига чемпионов Реал Мадрид Бавария 0:1 09.05.2000 Лига чемпионов Бавария Реал Мадрид 2:1 03.05.2000 Лига чемпионов Реал Мадрид Бавария 2:0 08.03.2000 Лига чемпионов Бавария Реал Мадрид 4:1 29.02.2000 Лига чемпионов Реал Мадрид Бавария 2:4

Напомним, что первый поединок 1/2 финала Лиги чемпионов Бавария Реал состоится 25 апреля в Мюнхене на стадионе Альянц Арена.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча, который состоится в 21:45.

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