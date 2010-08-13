Бавария - Реал: статистика встреч
Реал и Бавария встретятся в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов.
Бавария в среду, 25 апреля, проведет первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором мюнхенцы сыграют против Реала.
За всю историю Бавария и Реал между собой сыграли 26 матчей и на данный момент в этом противостоянии паритет - по 12 побед и дважды была зафиксирована ничья.
Последние очные встречи:
|18.04.2017
|Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|Бавария
|4:2
|12.04.2017
|Лига чемпионов
|Бавария
|Реал Мадрид
|1:2
|04.08.2016
|Товарищеский матч
|Бавария
|Реал Мадрид
|0:1
|05.08.2015
|Товарищеский матч
|Бавария
|Реал Мадрид
|1:0
|29.04.2014
|Лига чемпионов
|Бавария
|Реал Мадрид
|0:4
|23.04.2014
|Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|Бавария
|1:0
|25.04.2012
|Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|Бавария
|2:2
|17.04.2012
|Лига чемпионов
|Бавария
|Реал Мадрид
|2:1
|05.06.2011
|Товарищеский матч
|Реал Мадрид
|Бавария
|8:3
|13.08.2010
|Товарищеский матч
|Бавария
|Реал Мадрид
|0:1
|07.03.2007
|Лига чемпионов
|Бавария
|Реал Мадрид
|2:1
|20.02.2007
|Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|Бавария
|3:2
|10.03.2004
|Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|Бавария
|1:0
|24.02.2004
|Лига чемпионов
|Бавария
|Реал Мадрид
|1:1
|10.04.2002
|Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|Бавария
|2:0
|02.04.2002
|Лига чемпионов
|Бавария
|Реал Мадрид
|2:1
|09.05.2001
|Лига чемпионов
|Бавария
|Реал Мадрид
|2:1
|01.05.2001
|Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|Бавария
|0:1
|09.05.2000
|Лига чемпионов
|Бавария
|Реал Мадрид
|2:1
|03.05.2000
|Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|Бавария
|2:0
|08.03.2000
|Лига чемпионов
|Бавария
|Реал Мадрид
|4:1
|29.02.2000
|Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|Бавария
|2:4
Напомним, что первый поединок 1/2 финала Лиги чемпионов Бавария Реал состоится 25 апреля в Мюнхене на стадионе Альянц Арена.
Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча, который состоится в 21:45.
Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Полная версия правил