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Бавария - Реал: статистика встреч

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Реал и Бавария встретятся в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов.
История встреч Баварии и Реала
История встреч Баварии и Реала
Getty Images

Бавария в среду, 25 апреля, проведет первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором мюнхенцы сыграют против Реала.

За всю историю Бавария и Реал между собой сыграли 26 матчей и на данный момент в этом противостоянии паритет - по 12 побед и дважды была зафиксирована ничья.

Последние очные встречи:

18.04.2017Лига чемпионовРеал МадридБавария4:2
12.04.2017Лига чемпионовБаварияРеал Мадрид1:2
04.08.2016Товарищеский матчБаварияРеал Мадрид0:1
05.08.2015Товарищеский матчБаварияРеал Мадрид1:0
29.04.2014Лига чемпионовБаварияРеал Мадрид0:4
23.04.2014Лига чемпионовРеал МадридБавария1:0
25.04.2012Лига чемпионовРеал МадридБавария2:2
17.04.2012Лига чемпионовБаварияРеал Мадрид2:1
05.06.2011Товарищеский матчРеал МадридБавария8:3
13.08.2010Товарищеский матчБаварияРеал Мадрид0:1
07.03.2007Лига чемпионовБаварияРеал Мадрид2:1
20.02.2007Лига чемпионовРеал МадридБавария3:2
10.03.2004Лига чемпионовРеал МадридБавария1:0
24.02.2004Лига чемпионовБаварияРеал Мадрид1:1
10.04.2002Лига чемпионовРеал МадридБавария2:0
02.04.2002Лига чемпионовБаварияРеал Мадрид2:1
09.05.2001Лига чемпионовБаварияРеал Мадрид2:1
01.05.2001Лига чемпионовРеал МадридБавария0:1
09.05.2000Лига чемпионовБаварияРеал Мадрид2:1
03.05.2000Лига чемпионовРеал МадридБавария2:0
08.03.2000Лига чемпионовБаварияРеал Мадрид4:1
29.02.2000Лига чемпионовРеал МадридБавария2:4

Напомним, что первый поединок 1/2 финала Лиги чемпионов Бавария Реал состоится 25 апреля в Мюнхене на стадионе Альянц Арена.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча, который состоится в 21:45.

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Теги: Бавария, Реал Мадрид, Лига Чемпионов, плей-офф, футбол, статистика встреч
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