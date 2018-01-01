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Президент Ромы - о Салахе: Я удивлен его игрой, может в АПЛ ворота больше?

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Джеймс Паллота рассказал, как происходил трансфер Мохамеда Салаха и Ромы в Ливерпуль.
Мохамед Салах
Мохамед Салах
Getty Images

Президент Ромы Джеймс Паллотта признался, что удивлен игрой Мохамеда Салаха в Ливерпуле в этом сезоне.

"Конечно, когда сейчас вы смотрите на эту сделку, можно сказать, что покупка Салаха за 42 миллиона евро – это выгодное приобретение. Проблема в том, что когда пришел Мончи, Салах хотел уйти. У него оставался год по контракту, и уже следующим летом мы могли не получить за него ничего.

Он хотел вернуться в АПЛ и показать себя, что ему и удалось сделать. Я не могу сказать, что кто-то еще, помимо Ливерпуля, делал нам предложение хотя бы рядом с этой суммой.

Удивлен ли я игрой Салаха в этом сезоне? Если быть предельно откровенным, да. Мы использовали его не так, как Ливерпуль. Они нашли лучший способ. Мы использовали его в качестве вингера, в центре нападения у нас был Джеко, который забил 36 голов, так что тут дело в том, что у нас был нападающий, который разрывал лигу. Ливерпуль же, кажется, использует его ближе к центру нападения.

Когда я говорю, что удивлен, я подразумеваю его реализацию. Когда он был в Роме, то даже несмотря на значительное количество голов, он был разочарован тем, что не реализовывал моменты, как он это делает сейчас: кажется, что мяч уже в сетке, когда он только к нему попадает.

Может, у них в АПЛ просто ворота больше? Наблюдать за ним невероятно, каждый раз, когда он забивает, я думаю: "Боже мой!" – цитирует Паллотту ESPN.

Ранее сообщалось, что тренер Ливерпуль Юрген Клопп поблагодарил Рому за Салаха.

Напомним, Ливерпуль встретится с Ромой в полуфинале Лиги чемпионов. Первый поединок состоится в Англии 24 апреля в 21:45. На нашем сайте доступна онлайн трансляция матча Ливерпуль - Рома.

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Теги: Мохамед Салах, Ливерпуль, Рома, Лига Чемпионов
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