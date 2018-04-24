Роналду с командой пафосно отправился к Баварии

Футболисты мадридского Реала отправились в Мюнхен на матч с Баварией.

Звезда мадридского Реала Криштиану Роналду вместе с другими футболистами "сливочных" отправился в Мюнхен, где состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов против Баварии.

На своей странице в Instagram Роналду опубликовал пафосное фото по дороге в самолет, где вместе с ним Марсело и Каземиро. Футболисты одеты в деловые костюмы и с очень серьезными лицами.

"Поехали", - подписал фото Криштиану.

Let’s go👌 Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) 24 Апр 2018 в 1:43 PDT

Ранее сообщалось, что Роналду показал Джорджине Родригес свою гостиницу в Лиссабоне перед матчем с Баварией.

Напомним, первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов Бавария – Реал состоится в Мюнхене 25 апреля в 21:45. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча.

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