Роналду с командой пафосно отправился к Баварии
Звезда мадридского Реала Криштиану Роналду вместе с другими футболистами "сливочных" отправился в Мюнхен, где состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов против Баварии.
На своей странице в Instagram Роналду опубликовал пафосное фото по дороге в самолет, где вместе с ним Марсело и Каземиро. Футболисты одеты в деловые костюмы и с очень серьезными лицами.
"Поехали", - подписал фото Криштиану.
Ранее сообщалось, что Роналду показал Джорджине Родригес свою гостиницу в Лиссабоне перед матчем с Баварией.
Напомним, первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов Бавария – Реал состоится в Мюнхене 25 апреля в 21:45. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча.
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