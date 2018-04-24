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Экс-игрока сборной Украины смутило фото кубка ЛЧ в церкви

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Евгений Левченко отреагировал на инициативу президента ФФУ.
Экс-игрока сборной Украины смутило фото кубка ЛЧ в церкви

Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал фотографию с кубком ЛЧ в церкви.

"Даже не знаю, что или кто меня больше смущает на этой фотографии", – написал Левченко.

На фотографии также присутствуют президент ФФУ Андрей Павелко и Александр Налекрешвили, которого некоторые СМИ называют криминальным авторитетом, известным под прозвищем "Алик Нарик".

Напомним, финал Лиги чемпионов пройдет в Киеве на НСК Олимпийский 26 мая. 

Ранее сообщалось, что Кличко перепутал кубок Лиги чемпионов с Кубком УЕФА.

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Теги: Андрей Павелко, ФФУ, УЕФА, Лига чемпионов, фото, вне игры
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Комментариев (1)
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msaxxter    24.04.2018, 19:39
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msaxxter
А меня ничего не смущает,ведь"алики-нарики&qu ot;и церковные паханы имеют одну и ту же масть...Ещё могли позвать Педро Потрошителя.Он тоже их братэлло по-масти.Был бы тогда на фото"полный фарш".
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