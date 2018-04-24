Экс-игрока сборной Украины смутило фото кубка ЛЧ в церкви

Евгений Левченко отреагировал на инициативу президента ФФУ.

Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал фотографию с кубком ЛЧ в церкви.

"Даже не знаю, что или кто меня больше смущает на этой фотографии", – написал Левченко.

Даже не знаю, что или кто меня больше смущает на этой фотографии🙈😂🤦🏼‍♂️ pic.twitter.com/BKMPNeV0Mu — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) 24 апреля 2018 г.

На фотографии также присутствуют президент ФФУ Андрей Павелко и Александр Налекрешвили, которого некоторые СМИ называют криминальным авторитетом, известным под прозвищем "Алик Нарик".

Напомним, финал Лиги чемпионов пройдет в Киеве на НСК Олимпийский 26 мая.

Ранее сообщалось, что Кличко перепутал кубок Лиги чемпионов с Кубком УЕФА.

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