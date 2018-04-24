Экс-игрока сборной Украины смутило фото кубка ЛЧ в церкви
Евгений Левченко отреагировал на инициативу президента ФФУ.
Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал фотографию с кубком ЛЧ в церкви.
"Даже не знаю, что или кто меня больше смущает на этой фотографии", – написал Левченко.
Даже не знаю, что или кто меня больше смущает на этой фотографии🙈😂🤦🏼♂️ pic.twitter.com/BKMPNeV0Mu— Levchenko Evgeniy (@elevchenko) 24 апреля 2018 г.
На фотографии также присутствуют президент ФФУ Андрей Павелко и Александр Налекрешвили, которого некоторые СМИ называют криминальным авторитетом, известным под прозвищем "Алик Нарик".
Напомним, финал Лиги чемпионов пройдет в Киеве на НСК Олимпийский 26 мая.
Ранее сообщалось, что Кличко перепутал кубок Лиги чемпионов с Кубком УЕФА.
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