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Джеко: То, что Ливерпуль сделал с Ман Сити под силу далеко не каждому

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Игрок Ромы прокомментировал игру Ливерпуля, с которым предстоит встретиться в полуфинале Лиги чемпионов.
Эдин Джеко
Эдин Джеко
Getty Images

Нападающий Ромы Эдин Джеко рассказал о стиле игры соперника по 1/2 финала Лиги чемпионов - Ливерпуля, а также высказался о победе "красных" над Манчестер Сити.

"Нам предстоят самые важные матчи в сезоне. Через 180 минут мы можем выйти в финал, о чем мечтает каждый из нас. Однако это задача не из легких, учитывая, что Ливерпуль - сильная команда с тренером, который, как и мы, любит агрессивный футбол.

Я не смотрел их поединок с Манчестер Сити, потому что наши матчи начинались в тот день одновременно. Знаю только результат. То, что они сделали с Сити, знаете ли, под силу далеко не каждому. Ливерпуль, который забивает пять голов Манчестер Сити, априори не может быть легким соперником", - цитирует Джеко официальный сайт УЕФА.

Напомним, первый матч полуфинала Лиги чемпионов между Ливерпулем и Ромой состоится во вторник, 24 апреля. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Ливерпуль - Рома.

Ранее тренер Ливерпуля Юрген Клопп признался, что не знаком со стилем игры Ромы.

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Теги: Эдин Джеко, Рома, Ливерпуль, Лига Чемпионов, футбол
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