Тренер Баварии: У нас фантастическая атмосфера и у меня хорошее предчувствие

Юпп Хайнкес рассказал о настроении футболистов Баварии накануне матча против Реала в полуфинале Лиги чемпионов.

Наставник Баварии Юпп Хайнкес рассказал, что вселяет в него оптимизм перед первым матчем с мадридским Реалом в 1/2 финала Лиги чемпионов. Специалист сказал, что имеет хорошее предчувствие, но фаворитов называть не стал.

"У нас в команде фантастическая атмосфера и сильный командный дух. Только с таким настроем можно добиться победы, и это вселяет в меня оптимизм. Я не менял своего стиля управления командой. У нас собраны самые разные игроки с разными характерами. Думаю, это одна из моих сильнейших сторон – умение руководить этими футболистами.



Фаворитов назвать не могу, но предчувствие у меня хорошее. Это полуфинал Лиги чемпионов, в строю остались только сильнейшие. Ливерпуль и Рома – это клубы, выбившие двух фаворитов – Манчестер Сити и Барселону. Мы с уважением относимся ко всем клубам-соперникам и их игрокам", – цитирует Хайнкеса пресс-служба УЕФА.

Напомним, Бавария встретится с Реалом в полуфинале Лиги чемпионов 25 апреля в Мюнхене, а ответная игра состоится 1 мая в Мадриде.

На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Бавария - Реал Мадрид.

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