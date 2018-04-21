Роналду перед матчем с Баварией показал Джорджине свою гостиницу в Лиссабоне
Криштиану и Джорджина отдохнули в отеле.
Нападающий Реала Криштиану Роналду перед первым матчем 1/2 финала ЛЧ с Баварией отдохнул со своей возлюбленной Джорджиной Родригес. Местом отдыха влюбленных стала гостиница португальца в Лиссабоне.
"Расслабляюсь в своем отеле с моей малышкой", – написал Роналду в своем Instagram.
Напомним, матч Бавария – Реал пройдет в Мюнхене 25 апреля. Начало встречи – в 21:45.
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