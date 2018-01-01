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Президент ФФУ привез кубок Лиги чемпионов в церковь

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"Ушастый" трофей побывал уже в нескольких городах Украины.
Кубок Лиги чемпионов в Днепре
Кубок Лиги чемпионов в Днепре
facebook.com/andriy.pavelko

Президент ФФУ Андрей Павелко привез в Днепр кубок Лиги чемпионов, который сейчас путешествует по Украине, и занес его в одну из местных церквей.

Помимо церкви, трофей также побывал на Днепр-Арене и в днепровской больнице имени Мечникова, где с ним могли сфотографироваться и даже поддержать в руках.

Напомним, финал Лиги чемпионов пройдет в Киеве на НСК Олимпийский 26 мая. 

Ранее сообщалось, что Кличко перепутал кубок Лиги чемпионов с Кубком УЕФА.

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Теги: Андрей Павелко, ФФУ, УЕФА, Лига чемпионов, фото, вне игры
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