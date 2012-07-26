Ливерпуль – Рома: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов начнется в 21:45

Ливерпуль примет Рому в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Читайте текстовую трансляцию матча Ливерпуль – Рома, который состоится 24 апреля.

Ливерпуль во вторник, 24 апреля, проведет первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором британцы сыграют против Ромы.

По мнению букмекеров, в данном поединке преимущество на стороне английского клуба.

Так, на победу Ливерпуля букмекерская контора bwin принимает ставки с коэффициентом 1,53. Успех Ромы оценивается в 6,5. А вероятность ничейного исхода – в 4,50.

Букмекеры из компании William Hill также считают подопечных Юргена Клоппа фаворитами встречи. Так, на успех мерсисайдцев контора принимает ставки с коэффициентом 1,53, а на победу итальянского клуба – 6,0. Ничья в этом матче оценивается коэффициентом 4,5.

Последние матчи Ливерпуля :

21.04.2018 Чемпионат Англии Вест Бромвич Ливерпуль 2:2 14.04.2018 Чемпионат Англии Ливерпуль Борнмут 3:0 10.04.2018 Лига чемпионов Манчестер Сити Ливерпуль 1:2 07.04.2018 Чемпионат Англии Эвертон Ливерпуль 0:0 04.04.2018 Лига чемпионов Ливерпуль Манчестер Сити 3:0

Последние матчи Ромы :

21.04.2018 Серия А СПАЛ Рома 0:3 18.04.2018 Серия А Рома Дженоа 2:1 15.04.2018 Серия А Лацио Рома 0:0 10.04.2018 Лига чемпионов Рома Барселона 3:0 07.04.2018 Серия А Рома Фиорентина 0:2

Последние очные встречи :

02.08.2016 Товарищеский матч Ливерпуль Рома 1:2 24.07.2014 Товарищеский матч Ливерпуль Рома 0:1 26.07.2012 Товарищеский матч Ливерпуль Рома 1:2 19.03.2002 Лига чемпионов Ливерпуль Рома 2:0 05.12.2001 Лига чемпионов Рома Ливерпуль 0:0

Напомним, что первый поединок 1/2 финала Лиги чемпионов Ливерпуль – Рома состоится 24 апреля в Ливерпуле на стадионе Энфилд.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча, которая будет доступна в этой статье, начиная с 21:45.

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