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Ливерпуль – Рома 4:0 онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

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Ливерпуль примет Рому в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Читайте текстовую трансляцию матча Ливерпуль – Рома, который состоится 24 апреля.
Онлайн трансляция матча Ливерпуль – Рома
Онлайн трансляция матча Ливерпуль – Рома
uefa.com

Ливерпуль во вторник, 24 апреля, проведет первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором британцы сыграют против Ромы.

По мнению букмекеров, в данном поединке преимущество на стороне английского клуба.

Так, на победу Ливерпуля букмекерская контора bwin принимает ставки с коэффициентом 1,53. Успех Ромы оценивается в 6,5. А вероятность ничейного исхода – в 4,50.

Букмекеры из компании William Hill также считают подопечных Юргена Клоппа фаворитами встречи. Так, на успех мерсисайдцев контора принимает ставки с коэффициентом 1,53, а на победу итальянского клуба – 6,0. Ничья в этом матче оценивается коэффициентом 4,5.

Последние матчи Ливерпуля:

21.04.2018Чемпионат АнглииВест БромвичЛиверпуль2:2
14.04.2018Чемпионат АнглииЛиверпульБорнмут3:0
10.04.2018Лига чемпионовМанчестер СитиЛиверпуль1:2
07.04.2018Чемпионат АнглииЭвертонЛиверпуль0:0
04.04.2018Лига чемпионовЛиверпульМанчестер Сити3:0

Последние матчи Ромы:

21.04.2018Серия АСПАЛРома0:3
18.04.2018Серия АРомаДженоа2:1
15.04.2018Серия АЛациоРома0:0
10.04.2018Лига чемпионовРомаБарселона3:0
07.04.2018Серия АРомаФиорентина0:2

Последние очные встречи:

02.08.2016Товарищеский матчЛиверпульРома1:2
24.07.2014Товарищеский матчЛиверпульРома0:1
26.07.2012Товарищеский матчЛиверпульРома1:2
19.03.2002Лига чемпионовЛиверпульРома2:0
05.12.2001Лига чемпионовРомаЛиверпуль0:0

Напомним, что первый поединок 1/2 финала Лиги чемпионов Ливерпуль – Рома состоится 24 апреля в Ливерпуле на стадионе Энфилд.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча, которая будет доступна в этой статье, начиная с 21:45.

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Теги: Ливерпуль, Рома, онлайн трансляция, голы, Лига Чемпионов, плей-офф, футбол
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