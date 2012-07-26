Ливерпуль – Рома 5:2 как это было
Ливерпуль во вторник, 24 апреля, проведет первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором британцы сыграют против Ромы.
По мнению букмекеров, в данном поединке преимущество на стороне английского клуба.
Так, на победу Ливерпуля букмекерская контора bwin принимает ставки с коэффициентом 1,53. Успех Ромы оценивается в 6,5. А вероятность ничейного исхода – в 4,50.
Букмекеры из компании William Hill также считают подопечных Юргена Клоппа фаворитами встречи. Так, на успех мерсисайдцев контора принимает ставки с коэффициентом 1,53, а на победу итальянского клуба – 6,0. Ничья в этом матче оценивается коэффициентом 4,5.
Последние матчи Ливерпуля:
|21.04.2018
|Чемпионат Англии
|Вест Бромвич
|Ливерпуль
|2:2
|14.04.2018
|Чемпионат Англии
|Ливерпуль
|Борнмут
|3:0
|10.04.2018
|Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|Ливерпуль
|1:2
|07.04.2018
|Чемпионат Англии
|Эвертон
|Ливерпуль
|0:0
|04.04.2018
|Лига чемпионов
|Ливерпуль
|Манчестер Сити
|3:0
Последние матчи Ромы:
|21.04.2018
|Серия А
|СПАЛ
|Рома
|0:3
|18.04.2018
|Серия А
|Рома
|Дженоа
|2:1
|15.04.2018
|Серия А
|Лацио
|Рома
|0:0
|10.04.2018
|Лига чемпионов
|Рома
|Барселона
|3:0
|07.04.2018
|Серия А
|Рома
|Фиорентина
|0:2
Последние очные встречи:
|02.08.2016
|Товарищеский матч
|Ливерпуль
|Рома
|1:2
|24.07.2014
|Товарищеский матч
|Ливерпуль
|Рома
|0:1
|26.07.2012
|Товарищеский матч
|Ливерпуль
|Рома
|1:2
|19.03.2002
|Лига чемпионов
|Ливерпуль
|Рома
|2:0
|05.12.2001
|Лига чемпионов
|Рома
|Ливерпуль
|0:0
Напомним, что первый поединок 1/2 финала Лиги чемпионов Ливерпуль – Рома состоится 24 апреля в Ливерпуле на стадионе Энфилд.
Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча, которая будет доступна в этой статье, начиная с 21:45.
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