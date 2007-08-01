Ливерпуль – Рома: анонс матча Лиги чемпионов

Редактор iSport.ua Александр Коршиков – о предстоящем матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Ливерпуль 24 апреля сыграет первый полуфинальный поединок Лиги чемпионов, в котором примет на своем поле Рому.

На предыдущем этапе оба коллектива были аутсайдерами в своих парах, однако обоим удалось сотворить небольшую сенсацию. Мерсисайдцы два раза обыграли грозный Манчестер Сити, один из которых с разгромным счетом 3:0 на Энфилд Роуд. Итальянцы, в свою очередь, после поражения 1:4 в Барселоне, доказали, что футбол – поле для чудес, добыв победу в ответной встрече со счетом 3:0.

"Красные" вышли в 1/2 финала престижнейшего еврокубка впервые за 10 лет, а "волки" и вовсе не играли на этой стадии с 1984 года. Кто из двух темных лошадок получит путевку в Киев?

Статистика противостояний

Всего эти команды встречались между собой пять раз, из которых дважды побеждал Ливерпуль, один раз Рома, а еще в двух матчах победителя не было выявлено.

Самой знаковой из пяти предыдущих игр соперников остается первая – в римском финале Кубка чемпионов. Фил Нил вывел англичан вперед на 14-й минуте, но Роберто Пруццо восстановил равенство на табло за две минуты до перерыва. В итоге впервые в истории турнира судьба трофея решалась в серии пенальти. Первую же попытку "красных" смазал Стив Найкол, но затем у Ромы сплоховали Бруно Конти и Франческо Грациани. Решающим оказался удар ливерпульца Алана Кеннеди – 4:2, и Ливерпуль завоевал свой четвертый Кубок чемпионов за восемь лет.

Интересные факты

– До поражения от Челси в 2008-м Ливерпуль выиграл семь полуфинальных противостояний в Лиге чемпионов. В трех последних красные соперничали с Челси. Сейчас впервые с 1985 года они встречаются в 1/2 финала с клубом не из своей страны.

– В этом сезоне Рома уже посещала Англию на групповом этапе, сыграв вничью с Челси – 3:3. По ходу матча гости уступали со счетом 0:2. Три последних поединка на территории Англии "джаллоросси" завершили вничью.

– Статистика двухматчевых противостояний Ливерпуля с итальянскими клубами: В4 П2. В последнем из них мерсисайдцы оставили не у дел Интер в 1/8 финала ЛЧ-2007/08.

– Еще одним примечательным фактом остается то, что лидер мерсисайдцев Мохаммед Салах еще в прошлом году выступал в составе "волков". За два сезона в рядах "джаллоросси" египтянин забил 29 мячей в чемпионате Италии. Этот показатель он уже превзошел в Ливерпуле за неполный сезон – 31 гол в АПЛ, а во всех турнирах – 41 мяч.

Ориентировочные составы

Ливерпуль: Кариус – Робертсон, Ван Дейк, Ловрен, Арнольд – Милнер, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен – Мане, Фирмино, Салах.

Рома: Алиссон – Манолас, Фасио, Коларов, Флоренци – Стротман, Де Росси, Найнголлан – Ундер, Джеко, Перотти.

Не сыграют: Джан, Лаллана, Матип – Карсдорп

Что касается букмекеров, то здесь команда из Ливерпуля имеет преимущество. Компания bet365 принимает ставки на победу подопечных Юргена Клоппа с коэффициентом 1,53. Успех Ромы оценивается в 6,5, а ничейный результат – в 4,5.

Напомним, первая полуфинальная встреча Лиги чемпионов между Ливерпулем и Ромой состоится 24 апреля на стадионе Энфилд Роуд. Также на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча, которая начнется в 21:45 по киевскому времени.

Александр Коршиков, iSport.ua

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