Клопп: Я не очень хорошо знаком со стилем игры Ромы, но спасибо ей за Салаха
Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп ответил на вопросы журналистов накануне первого полуфинального матча Лиги чемпионов против итальянской Ромы.
"Что у нас общего с Ромой – это то, что общее у всех участников полуфинал. Мы все начинали со слабых соперников и теперь играем против сильных. Что у нас общего с Эусебио Ди Франческо – это то, что мы носим очки и у нас нелепые прически.
Я не очень хорошо знаком со стилем игры Ромы, знаю только, что это очень хорошо организованная команда. О многом говорит и то, что они смогли выбить из Лиги чемпионов Барселону. Когда Симеоне сказал мне, что Рома выиграла 3:0, я воспринял это как неудачную шутку.
Также стоит отметить, что именно в Роме Салах стал тем, кем он есть сейчас, и за это моя благодарность римскому клубу. Наши соперники хорошо знают Мохамеда, Мохамед хорошо знает их, во всяком случае никаких сюрпризов они друг другу не преподнесут.
Есть ли вероятность, что я когда-нибудь буду работать в Италии? Могу лишь сказать, что сейчас мои связи с Италией ограничиваются тем, что иногда я захожу в итальянские рестораны и заказываю там спагетти", – приводит слова немецкого специалиста ресурс Football Italia.
Напомним, что первый полуфинальный матч состоится во вторник, 24-го апреля, на Энфилде. Начало встречи – в 21:45. Также на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция.
Ранее Мохамед Салах заявил, что ему непросто будет играть против Ромы.
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