Юрген Клопп поделился ожиданиями от полуфинального матча Лиги чемпионов против Ромы.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп ответил на вопросы журналистов накануне первого полуфинального матча Лиги чемпионов против итальянской Ромы.

"Что у нас общего с Ромой – это то, что общее у всех участников полуфинал. Мы все начинали со слабых соперников и теперь играем против сильных. Что у нас общего с Эусебио Ди Франческо – это то, что мы носим очки и у нас нелепые прически.

Я не очень хорошо знаком со стилем игры Ромы, знаю только, что это очень хорошо организованная команда. О многом говорит и то, что они смогли выбить из Лиги чемпионов Барселону. Когда Симеоне сказал мне, что Рома выиграла 3:0, я воспринял это как неудачную шутку.

Также стоит отметить, что именно в Роме Салах стал тем, кем он есть сейчас, и за это моя благодарность римскому клубу. Наши соперники хорошо знают Мохамеда, Мохамед хорошо знает их, во всяком случае никаких сюрпризов они друг другу не преподнесут.

Есть ли вероятность, что я когда-нибудь буду работать в Италии? Могу лишь сказать, что сейчас мои связи с Италией ограничиваются тем, что иногда я захожу в итальянские рестораны и заказываю там спагетти", – приводит слова немецкого специалиста ресурс Football Italia.

Напомним, что первый полуфинальный матч состоится во вторник, 24-го апреля, на Энфилде. Начало встречи – в 21:45. Также на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция.

Ранее Мохамед Салах заявил, что ему непросто будет играть против Ромы.

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