Салах: Мне будет непросто играть против Ромы
Мохамед Салах поделился ожиданиями от матча со своим бывшим клубом.
Нападающий Ливерпуля Мохаммед Салах, который ранее выступал за Рому, рассказал о своих ожиданиях от полуфинального матча ЛЧ против римлян.
"Каждый день я разговариваю с игроками Ромы, вчера я разговаривал с Франческо Тотти.
Мне непросто, я люблю клуб, люблю город, и я знаю, что они меня любят, поэтому мне будет нелегко. Эмоции зашкаливают.
Мы играли вместе два года, они знают, как я играю, я знаю, как они играют. Нас ждет сложная игра", - цитирует Салаха Sky Sports.
Напомним, матч Ливерпуль - Рома пройдет на Энфилде во вторник, 24 апреля. Начало игры - в 21:45.
Ранее сообщалось, что Салах получил награду лучшему игроку года в АПЛ.
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