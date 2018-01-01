Бавария – Реал Мадрид: где смотреть матч Лиги чемпионов
Где смотреть матч Лиги чемпионов Бавария – Реал Мадрид? iSport.ua рассказывает, кто в прямом эфире покажет матч Лиги чемпионов Бавария – Реал Мадрид.
Бавария в среду, 25 апреля, проведет первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором мюнхенцы сыграют против Реала.
В Украине встречу Бавария - Реал в прямом эфире покажет телеканал Футбол 1. Также данный поединок можно посмотреть на каналах МАТЧ! Футбол 1 и Матч ТВ.
Напомним, что первый поединок 1/2 финала Лиги чемпионов Бавария Реал состоится 25 апреля в Мюнхене на стадионе Альянц Арена.
Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча, который состоится в 21:45.
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