Ливерпуль – Рома: где смотреть матч Лиги чемпионов
Где смотреть матч Лиги чемпионов Ливерпуль – Рома? iSport.ua рассказывает, кто в прямом эфире покажет матч Лиги чемпионов Ливерпуль – Рома.
Ливерпуль во вторник, 24 апреля, проведет первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором британцы сыграют против Ромы.
В Украине встречу Ливерпуль - Рома в прямом эфире покажет телеканал Футбол 1. Также данный поединок можно посмотреть на каналах МАТЧ! Футбол 1 и Матч ТВ.
Напомним, что первый поединок 1/2 финала Лиги чемпионов Ливерпуль - Рома состоится 24 апреля в Ливерпуле на стадионе Энфилд.
Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча, который состоится в 21:45.
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