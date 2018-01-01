Ливерпуль – Рома: где смотреть матч Лиги чемпионов

Где смотреть матч Лиги чемпионов Ливерпуль – Рома? iSport.ua рассказывает, кто в прямом эфире покажет матч Лиги чемпионов Ливерпуль – Рома.

Ливерпуль во вторник, 24 апреля, проведет первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором британцы сыграют против Ромы.

В Украине встречу Ливерпуль - Рома в прямом эфире покажет телеканал Футбол 1. Также данный поединок можно посмотреть на каналах МАТЧ! Футбол 1 и Матч ТВ.