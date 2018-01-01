Ливерпуль – Рома: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Ливерпуль примет Рому в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Прогноз на матч Ливерпуль – Рома от букмекеров Getty Images

Ливерпуль во вторник, 24 апреля, проведет первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором британцы сыграют против Ромы.

По мнению букмекеров, в данном поединке преимущество на стороне английского клуба.

Так, на победу Ливерпуля букмекерская контора bwin принимает ставки с коэффициентом 1,53. Победа Ромы оценивается в 6,5. Вероятность ничейного исхода оценивается в 4,50.

Букмекеры из конторы William Hill также считают Ливерпуль фаворитом матча. Так, на успех мерсисайдцев контора принимает ставки с коэффициентом 1,53, а на победу итальянского клуба – 6,00. Ничья в этом матче оценивается коэффициентом 4,5.

Напомним, что первый поединок 1/2 финала Лиги чемпионов Ливерпуль - Рома состоится 24 апреля в Ливерпуле на стадионе Энфилд.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча, который состоится в 21:45.

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