Ливерпуль – Рома: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов
Ливерпуль во вторник, 24 апреля, проведет первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором британцы сыграют против Ромы.
По мнению букмекеров, в данном поединке преимущество на стороне английского клуба.
Так, на победу Ливерпуля букмекерская контора bwin принимает ставки с коэффициентом 1,53. Победа Ромы оценивается в 6,5. Вероятность ничейного исхода оценивается в 4,50.
Букмекеры из конторы William Hill также считают Ливерпуль фаворитом матча. Так, на успех мерсисайдцев контора принимает ставки с коэффициентом 1,53, а на победу итальянского клуба – 6,00. Ничья в этом матче оценивается коэффициентом 4,5.
Напомним, что первый поединок 1/2 финала Лиги чемпионов Ливерпуль - Рома состоится 24 апреля в Ливерпуле на стадионе Энфилд.
Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча, который состоится в 21:45.
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