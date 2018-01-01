Бавария – Реал Мадрид: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Бавария примет Реал в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Прогноз на матч Бавария – Реал Мадрид от букмекеров Getty Images

Реал в среду, 25 апреля, проведет первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором мадридцы сыграют против Баварии.

По мнению букмекеров, в данном поединке преимущество на стороне немецкого клуба.

Так, на победу Баварии букмекерская контора bwin принимает ставки с коэффициентом 2,04. Победа Реала оценивается в 3,75. Вероятность ничейного исхода оценивается в 3,75.

Букмекеры из конторы William Hill также считают Баварию фаворитом матча. Так, на успех мюнхенцев контора принимает ставки с коэффициентом 2,05, а на победу мадридского клуба – 2,05. Ничья в этом матче оценивается коэффициентом 3,6.

Напомним, что первый поединок 1/2 финала Лиги чемпионов Бавария Реал состоится 25 апреля в Мюнхене на стадионе Альянц Арена.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча, который состоится в 21:45.

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